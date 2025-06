IoNonTiAbbandono, nasce un sito per segnalare abbandoni e maltrattamenti di animali

Per contrastare questo dramma, il Partito Animalista Italiano ha lanciato la campagna #IoNonTiAbbandono , accompagnata dalla creazione di un portale online interamente dedicato alla raccolta di segnalazioni di abbandoni, maltrattamenti e altri reati contro gli animali: www.ionontiabbandono.org .

Con l’arrivo dell’estate torna, infatti, drammaticamente attuale un fenomeno che si ripete con spietata puntualità: quello degli abbandoni di animali domestici. Migliaia di cani e gatti ogni anno vengono lasciati lungo le strade, condannati a morte certa o, nel migliore dei casi, a una vita di stenti. Una pratica crudele, pericolosa per la sicurezza stradale e, soprattutto, un reato punito dal codice penale.

Ogni anno, in Italia, vengono abbandonati circa 130.000 animali domestici , di cui 80.000 cani e 50.000 gatti . Di questi, meno del 20% riesce a sopravvivere. E sebbene l’estate rappresenti il picco massimo di incidenza, il fenomeno si protrae tutto l’anno. A fornire i numeri in un comunicato è il Partito Animalista.

«Dal sito – spiega Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista – sarà possibile inviare segnalazioni anche in forma anonima. Queste saranno poi immediatamente prese in carico dall’ufficio legale del nostro partito per le opportune azioni». L’obiettivo è creare una rete di intervento rapida e concreta, che possa intercettare e fermare i casi di violenza o abbandono prima che sia troppo tardi.

A sottolinearlo è anche Patrick Battipaglia, responsabile dell’Ufficio Stampa del Partito Animalista: «Solo nel 2023 si sono stimati circa 384 abbandoni al giorno, con un aumento costante nei mesi estivi. Da qui nasce l’esigenza di uno strumento efficace e diretto come il sito www.ionontiabbandono.org, che consenta di far arrivare in tempi rapidi ogni segnalazione al nostro ufficio legale».