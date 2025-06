Giornata Internazionale dello Yoga, milioni di praticanti e celebrazioni nel mondo

Il 21 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Yoga, una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per valorizzare la disciplina millenaria nata in India e oggi praticata su scala globale. A testimoniarne la portata, due iniziative simboliche che uniscono idealmente Roma e New Delhi, nel segno di una crescente vicinanza culturale tra Italia e India.

Nella capitale indiana, oltre 20.000 persone sono attese in undici location selezionate per ospitare eventi di yoga all’aperto. I partecipanti, guidati da istruttori esperti, si riuniranno in luoghi iconici come il Lodhi Garden e il Red Fort, in una celebrazione che vedrà coinvolti anche membri del governo e rappresentanti delle forze armate. La promozione è curata dal Ministero dell'Ayush – dedicato alla medicina tradizionale indiana – e dal Morarji Desai National Institute of Yoga.

Anche Roma risponde con entusiasmo: ai Giardini di Castel Sant’Angelo, l’Ambasciata dell’India, in collaborazione con Roma Capitale e l’Indian Council for Cultural Relations (ICCR), organizza una sessione pubblica dal titolo Yoga for One Earth, One Health. Un evento aperto a tutti, con inizio alle 17:30, per celebrare lo yoga come strumento di benessere psico-fisico e armonia con la natura.