Maturità classica, ecco i due rischi nel brano di Cicerone

«Il brano dal "De amicitia" di Cicerone mi sembra sia stato scelto molto bene. Il testo è scritto con uno stile scorrevole e armonioso, dal punto di vista grammaticale non dovrebbe creare troppi problemi». Lo dice il professor Renato Oniga, ordinario di Lingua e letteratura latina dell’Università di Udine.

Oniga, filologo classico e latinista che ha recentemente curato per Einaudi la traduzione degli Annali, Giulio Agricola e La Germania di Tacito, spiega ancora: «Com'è noto, Cicerone è il modello per eccellenza del latino classico e la comprensione generale del discorso di Lelio sui fondamenti filosofici dell’amicizia è accessibile a tutti gli studenti con un minimo di preparazione. Ma giustamente, per mettere alla prova le loro capacità - aggiunge - ci sono anche dei punti un po' più difficili, come l’iniziale temporis causa, dove bisogna capire che 'tempus' non significa tempo", ma "opportunismo", e poi soprattutto il penultimo periodo piuttosto complesso, con uno snodo di base ('primum ex..., deinde cum'), che a sua volta introduce una frase principale e una sequenza di subordinate (ipotetica, relativa e causale)».