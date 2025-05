Giovani e sanità pubblica: uno su cinque non conosce il proprio medico di famiglia

Un ragazzo su cinque non sa chi sia il proprio medico di famiglia. Più della metà non conosce la funzione del ticket sanitario. Oltre l’80% non ha mai utilizzato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). A scattare questa fotografia è l’indagine condotta dalla Fondazione GIMBE tra oltre 4.000 studenti degli ultimi anni delle scuole superiori italiane. Un quadro che rivela un profondo scollamento tra le nuove generazioni e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonostante la crescente familiarità con l’intelligenza artificiale: quasi 4 studenti su 10 dichiarano di usare quotidianamente strumenti come ChatGPT.

A sorprendere, ma anche a preoccupare, è il dato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale: oltre l’80% degli studenti usa strumenti come ChatGPT con regolarità, ma spesso senza una guida critica all’uso in ambito scientifico o sanitario. «In assenza di competenze specifiche – sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE – l’intelligenza artificiale rischia di diventare veicolo di disinformazione piuttosto che strumento di approfondimento».

Un’educazione che deve partire dalla scuola

Secondo Cartabellotta, «la difesa del diritto costituzionale alla tutela della salute deve coinvolgere anche le nuove generazioni, già a partire dall’età scolastica». Da qui l’importanza del progetto “La Salute tiene banco”, che mira a formare cittadini consapevoli, in grado di orientarsi tra diritti, doveri e strumenti del SSN.

Elena Cottafava, segretaria generale della Fondazione e responsabile del progetto, aggiunge: «I risultati ottenuti mostrano chiaramente quanto sia urgente potenziare l’educazione alla salute nelle scuole, anche per colmare i divari territoriali nell’accesso ai servizi sanitari». Secondo la survey, 2 studenti su 3 percepiscono diseguaglianze regionali nell’accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma un terzo del campione non ne ha consapevolezza.

Una campagna per il futuro della salute pubblica

Per espandere il progetto anche nelle aree più remote del Paese, la Fondazione GIMBE ha lanciato una campagna di crowdfunding attiva fino al 13 giugno sulla piattaforma GINGER. L’iniziativa segue la formula del “tutto o niente”: se non verrà raggiunto l’obiettivo economico, tutte le donazioni saranno restituite e il progetto non potrà essere realizzato. I dati parlano chiaro: serve un investimento strutturale nell’educazione alla salute per preparare le nuove generazioni a diventare utenti consapevoli del sistema sanitario. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale entra con forza nella quotidianità, non possiamo permettere che la conoscenza dei servizi di base resti indietro. Perché la salute, prima di tutto, si difende conoscendola.