È morto Nichi Grauso, editore pioniere di Internet

È morto all’età di 76 anni, Nicola Grauso, per tutti Nichi, editore cagliaritano, uno dei pionieri della storia di internet in Italia con Video on line. Grauso era malato da tempo. Iniziò la sua attività nel 1975 con Radiolina, una delle prime radio private in Italia e poi entrò nel mondo della tv con l’emittente Videolina. Dieci anni più tardi l’espansione anche nel mondo dell’informazione cartacea con l’acquisto del quotidiano L’Unione Sarda, tra i primi al mondo nella versione on line. Negli anni Novanta diede vita al primo internet provider globale d’Italia, Video On Line.

Grauso è stato proprietario dell’Unione Sarda sino al 1999, quando passò la mano all’attuale editore Sergio Zuncheddu. Nel 1994 lanciò Unionesarda.it, primo giornale online in Europa e secondo al mondo dopo il Washington Post. Negli anni 2000 l’avventura polacca con l’ingresso nell’editoria cartacea e televisiva. Poi un nuovo progetto, Epolis, giornale a distribuzione gratuita che da Cagliari si allargò al resto d’Italia con edizioni locali da Palermo a Milano.