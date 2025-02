Addio a Gianni Pettenati, voce simbolo dell'era beat italiana

Nato a Piacenza il 29 ottobre 1945, Pettenati ha mostrato fin da giovane un talento naturale per la musica. Nel 1965 vinse il Festival di Bellaria, entrando poi a far parte del gruppo «The Juniors». Nel 1966 incise «Come una pietra che rotola», versione italiana di «Like a Rolling Stone» di Bob Dylan. Tuttavia, fu con «Bandiera Gialla», adattamento di "The Pied Piper" di Crispian St. Peters, che raggiunse l'apice del successo, diventando un inno per la gioventù italiana dell'epoca.

«Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l'amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l'adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte».

Gli anni Sessanta in Italia furono caratterizzati da un'esplosione culturale e musicale senza precedenti. L'era beat rappresentò un periodo di rinnovamento e ribellione giovanile, con band e artisti che traevano ispirazione dalla scena britannica e americana. Gruppi come l'Equipe 84, i Rokes e i Corvi, insieme a solisti come Pettenati, portarono una ventata di freschezza nel panorama musicale italiano, mescolando rock, pop e influenze psichedeliche.

«Bandiera Gialla» non fu solo una canzone di successo, ma divenne anche il nome di un famoso programma radiofonico e di una discoteca romana, simboli di un'epoca in cui la musica era il fulcro della socialità e dell'identità giovanile. Pettenati continuò la sua carriera partecipando a manifestazioni canore di rilievo, come il Festival di Sanremo nel 1967 con "La rivoluzione" e nel 1968 con "La tramontana". Oltre alla musica, si dedicò alla scrittura, pubblicando libri sulla storia della canzone italiana e collaborando come critico musicale.