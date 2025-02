Il neutrino da record, Cuttone: «Si apre una nuova pagina in astrofisica»

Due anni di analisi e riflessioni, prove e controlli per poter dire «abbiamo un segnale inaspettato» e ora è certo che «si aprono nuovi scenari»: non ci sono più dubbi per Giacomo Cuttone, responsabile per l’Istituto nazionale di fisica nucleare del progetto KM3NeT, come per i suoi colleghi che hanno studiato il segnale del neutrino da record, straordinariamente carico di energia. «È un dato che comincia a indirizzare lo studio verso una nuova pagina dell’astrofisica e dell’astrofisica particellare», dice Cuttone.

«L’energia del neutrino rilevato da KM3NeT è così elevata che non è semplice inquadrare nella nostra galassia una sorgente che lo abbia prodotto», in sostanza la scoperta «ci dice che o nella Via Lattea abbiamo qualcosa che non conosciamo, oppure il neutrino viene da fuori della nostra galassia», osserva.

In tutti i casi, prosegue il fisico, «la sfida è comprendere i meccanismi che possano averlo generato: se l’origine del neutrino fosse nella Via Lattea, cosa che sembra improbabile, si tratterebbe di individuare fenomeni non ancora noti nella nostra galassia; se invece il neutrino provenisse dall’esterno della Via Lattea, allora si tratterebbe di un neutrino cosmogenico». Sarebbe cioè una particella che si forma nel cosmo, da processi non ancora noti. «Non abbiamo nessuna teoria sufficientemente robusta che possa portare a una comprensione in tempi rapidi».

Sorpresi dall’aver visto qualcosa di simile, i ricercatori guardano al futuro con un entusiasmo che nasce da meraviglia e curiosità: «È un dato davvero unico - prosegue il ricercatore - e nella comunità scientifica si è aperto un lungo dibattito per immaginare scenari in cui particelle simili sia siano potute formare».