Gennaio 2025 il mese più caldo di tutti i tempi

Nonostante le speranze che la Nina avrebbe portato un raffreddamento del Pianeta, gennaio 2025 è stato il più caldo della storia, almeno da quando le temperature sono regolarmente misurate. Lo ha reso noto l’osservatorio europeo Copernicus. «Gennaio 2025 è un altro mese sorprendente», ha spiegato Samantha Burgess, vicedirettore del Servizio cambiamento climatico (C3S), nel bollettino mensile di Copernicus. Anche se il fenomeno climatico della Nina nel Pacifico tropicale ha avuto «un temporaneo effetto di raffreddamento delle temperature globali», all’inizio del 2025 il caldo record è continuato.

Con una temperatura media di 13,23 C, secondo Copernicus, «gennaio 2025 è stato di 1,75 C al di sopra del livello medio delle temperature nel periodo pre-industriale», prima che l’uomo alterasse radicalmente il clima attraverso l’uso di carbone, petrolio e gas fossili. Lo stesso valore - superiore alla soglia simbolica e ambiziosa di +1,5 C fissata dell’Accordo di Parigi del 2015 - è stato registrato in 18 degli ultimi 19 mesi. Gli scienziati si aspettavano che i record del 2023 e del 2024 - i due più caldi mai misurati - fossero alle spalle con la fine di el Nino e l’arrivo della Nina. Ma così non è stato. «E’ questo che ci sorprende un pò. Non stiamo assistendo all’effetto di raffreddamento, o almeno di freno temporaneo, sulle temperature globali che ci aspettavamo di vedere», ha spiegato Julien Nicolas, climatologo del Copernicus. Secondo l’esperto, Copernicus sta addirittura vedendo segni di «un rallentamento o un arresto dell’evoluzione verso le condizioni di La Nina», che potrebbero scomparire completamente entro marzo. Le temperature globali, il cui aumento ha alimentato siccità, ondate di calore e alluvioni devastanti, dipendono fortemente dalle temperature del mare. Tuttavia, le temperature alla superficie degli oceani, che coprono più del 70% del globo e sono i principali regolatori del clima, sono a livelli mai visti prima dell’aprile 2023. Da questo punto di vista, gennaio 2025 è stato il secondo mese più caldo per la superficie degli oceani, dopo il record assoluto stabilito nel gennaio 2024. Nell’Artico, dove il caldo è anomalo quest’inverno, la banchisa ha raggiunto la sua minima estensione per un mese di gennaio, praticamente uguale al 2018, sempre secondo Copernicus. (