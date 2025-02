Sofì e Luì si sposano a settembre, l'annuncio sui social

Luigi Calagna e Sofia Scalia, ovvero Luì e Sofì dei «Me Contro Te», la coppia di Youtuber amatissima dai bambini, sui social annunciano le nozze a settembre 2025. Tripudio dei fan che da tempo aspettavano il matrimonio dei loro beniamini. I due dal 2020 oltre alla popolarità su YouTube hanno realizzato anche quattro film e una serie televisiva. Tra i titoli troviamo: Me contro te - Persi nel tempo e Me contro te - Missione giungla, Me contro te - Operazione Spie.

Entrambi di Palermo Calagna è del 1992, Scalia del 1996, già nel settembre scorso avevano lasciato intendere che avevano maturato l’idea di sposarsi, oggi l’annuncio srotolando un cartellone scritto con i pennarelli 'Ci sposiamo! Sofì e Luì settembre 2025', lei in abito bianco corto, lui in giacca scura in bermuda hawaiana.