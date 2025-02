Oggi, 2 febbraio, è la Candelora: la festa della luce nel cuore dell'inverno

Anche i riti pagani prevedevano fuochi e falò per la conclusione della fase più dura dell’inverno. La Candelora veniva celebrata già sotto l’imperatore Giustiniano e nel VII secolo Papa Sergio I istituì una processione penitenziale da tenersi il 2 febbraio per la festa che nel calendario tridentino venne chiamata «Purificazione della Beata Vergine Maria». Il 3 febbraio la Chiesa celebra San Biagio, protettore del bestiame e delle attività agricole, e le due ricorrenze si fondono nelle celebrazioni.

Tra i cristiani è tradizione che i fedeli portino le proprie candele alla chiesa locale per la benedizione. Ma è soprattutto la tradizione popolare a ricordarla con i tanti proverbi: «Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora; ma se l’è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno», recita il più famoso.

La Candelora si festeggia in molti Paesi: in Messico segna la fine delle festività natalizie (e chi trova il pupazzetto di Gesù nella torta deve organizzare un rinfresco), in Francia è il giorno delle 'crepes', in Lussemburgo i bambini fanno volare in cielo le lanterne.