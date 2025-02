Si rompe il bastone del Papa all'udienza generale, il Pontefice prosegue accompagnato

Momenti di apprensione per il Pontefice durante l'udienza generale nell'Aula Paolo VI. Un supporto alla base del bastone utilizzato da Papa Francesco si è staccato, causando un breve momento di incertezza durante il quale il Pontefice ha vacillato. Subito dopo, ha proseguito la sua camminata, sostenuto da monsignor Leonardo Sapienza e dal suo assistente, che ha preso in mano il bastone, ormai instabile. Il Pontefice ha poi continuato l'udienza senza difficoltà, salutando i fedeli mentre si spostava in sedia a rotelle. Oggi, intanto, è stato nominato Capo Ufficio nella Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato Paolo Conversi.

Nel pomeriggio il Pontefice presiederà la preghiera dei Vespri nella Basilica di San Pietro alle 17. Con la preghiera, avranno inizio le celebrazioni per la XXIX Giornata Mondiale della Vita consacrata.

«La ricorrenza, che viene celebrata ogni anno il 2 febbraio nella Festa della Presentazione di Gesù al tempio, è un’occasione - scrive il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica - nella quale la Chiesa si stringe con gioia e gratitudine attorno alle consacrate e ai consacrati che hanno pronunciato il loro sì donando la vita a Dio per la Chiesa e per il mondo. La Giornata di quest’anno si inserisce nel cammino che consacrate e consacrati stanno percorrendo in vista del Giubileo che si celebrerà a livello mondiale in ottobre».