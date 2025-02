"Alla scoperta della Valle dei... Tempi", la gaffe sul profilo di Alberto Angela diventa virale

"Alla scoperta di Akragas e della Valle dei ..... Tempi": anche sull'account social dell’esperto divulgatore scientifico Alberto Angela s'incappa nel refuso.

La puntata della trasmissione di Rai 1 «Passaggio a nord ovest», in onda oggi, sabato 1 febbraio 2025, con una partenza proprio dalla città capitale italiana della cultura, è stata promossa con una storia Instagram con tanto di errore di battitura.

Lo screenshot è presto diventato presto virale e, in tanti, sui social l’hanno accostato ironicamente alla polemica dei cartelli stradali dell’Anas, collocati nella statale 640, che contenevano alcuni strafalcioni non proprio innocui nell’anno in cui gli occhi della nazione sono puntati sulla città per l’accostamento alla cultura.