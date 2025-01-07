Lotteria Italia, in Sicilia altri 3 biglietti da 50 mila euro. Sono stati venduti a Palermo, Catania e Villafranca Tirrena

Le serie e i numeri dei 25 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 50 mila euro ciascuno, sono:
A 151684 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)
C 044674 DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR)
T 196683 MILANO (MI)
D 474835 CATANIA (CT)
AA 244340 RIVENDITORE ONLINE
P 166756 CIGOGNOLA (PV)
S 224728 MILANO (MI)
R 480926 MONTERONI D ARBIA (SI)
S 182139 MONFALCONE (GO)
T 150085 ORTA DI ATELLA (CE)
D 119183 BOLOGNA (BO)
A 467555 MODENA (MO)
L 086138 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
R 225972 AREZZO (AR)
M 114512 SETTIMO TORINESE (TO)
E 416029 MILANO (MI)
A 130487 DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR)
L 012086 DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI)
M 325035 TERLIZZI (BA)
G 115853 ROMA (RM)
B 044418 DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR)
D 400957 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
L 317618 RIMINI (RN)
S 168154 NAPOLI (NA)
N 107783 BENTIVOGLIO (BO)
T 111407 GIUSSANO (MB
M 331007 PALERMO (PA)
O 204982 MANTOVA (MN)
M 334431 CASALECCHIO DI RENO (BO)
AA 332493 RIVENDITORE ONLINE
R 396533 LONATO DEL GARDA (BS)
I 309460 MILANO (MI)
B 489578 LECCO (LC)
Q 144614 OSIO SOPRA (BG)
C 429417 QUARTO (NA)
I 045735 ODERZO (TV)
F 422767 FIRENZE (FI)
A 153253 DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
L 428347 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E 032176 DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT)
M 325384 SCAFATI (SA)
E 290218 IMOLA (BO)
M 308922 PERUGIA (PG)
S 216034 ANAGNI (FR)
N 221932 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
D 192247 BARILE (PZ)
T 151126 MILLESIMO (SV)
C 375767 POMPEI (NA)
P 319570 MORI (TN)
A 472983 FUCECCHIO (FI)
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