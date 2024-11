In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione, che mira a rafforzare la consapevolezza e l'impegno sul delicato tema. «Non avere paura, non sei sola, chiama il 1522», spiega Carlo Conti, testimonial d'eccezione della campagna.