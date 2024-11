La Fondazione Falcone apre altre sedi all’estero, la prima a Malta

La Fondazione Falcone apre la prima sede all’estero, dal 10 novembre a Malta, a Siggiewi in Triq Santa Margerita 10, nel cuore del centro storico. «Unire le memorie d’Europa della lotta al crimine organizzato, affiancando a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino Daphne Caruana Galizia, la coraggiosa giornalista assassinata davanti casa il 16 ottobre 2017, significa rendere un servizio ai giovani, alle scuole e incentivare la partecipazione collettiva per trovare le soluzioni alla prepotenza della corruzione e del ricatto, auspicando presto azioni concrete e condivise, come ad esempio una direttiva comunitaria sulla confisca europea dei beni e dei capitali mafiosi da destinare al sostegno di progetti per i giovani e le attività nazionali di ciascun componente della comunità dedicate alla cultura e alla partecipazione sociale» ha scritto la presidente della Fondazione, Maria Falcone, in una lettera alla Presidente della Repubblica di Malta Myriam Spiteri Debono, che inaugurerà alle 18.15 la sede maltese con la partecipazione dei giovani, delle delegazioni diplomatiche e alle più alte autorità religiose come l’arcivescovo maltese Scicluna.