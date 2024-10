Aprendo un link per invalidi si apre la pagina di un casinò online con logo della Regione, Di Liberti: «Abbiamo segnalato l'anomalia»

Cliccando sul link http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it, come segnala un tutorial dell’Inps, si dovrebbe aprire una pagina web con le informazioni agli invalidi siciliani sui benefici che potrebbero avere per le loro condizioni; in realtà si accede a una pagina di un casinò on line, con in alto a destra un logo della Sicilia, con la Trinacria al centro, e i tradizionali colori dell’isola.

Non si tratta del logo ufficiale della Regione siciliana ma certamente può indurre a pensare che la Regione stia sponsorizzando scommesse online. A segnalare l'episodio alla Regione è stato un cittadino, Aldo Vesco. Dopo aver ottenuto l’invalidità si è imbattuto nella pagina web, ha chiesto chiarimenti all’Inps che ha declinato ogni responsabilità sostenendo che il link è di competenza

dell’amministrazione regionale. Quindi ha prontamente informato per mail gli uffici del dipartimento famiglia e la segreteria tecnica dell’assessore regionale Nuccia Albano.

contatto la dirigente generale del dipartimento famiglia.