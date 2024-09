Pesci, concedetevi una spesa senza sentirvi in colpa: l'oroscopo di oggi, venerdì 27 settembre

La giornata si rivela appagante: una chiacchiera in ufficio, un caffè al bar con un amico che non vedete da tanto. Rimandate i pensieri a domani. In ambito sentimentale, per trattare una questione delicata, chiedete consiglio a una persona cara.

Nel lavoro siete attivi e determinati: non rinviate progetti abbandonati per mancanza di tempo. I colleghi di lavoro si dimostreranno collaborativi. Siete soliti cavarvela anche nelle situazioni più complesse, l’importante è non fermarvi al primo ostacolo.

La Luna in quadratura mette le relazioni sotto esame. Pazienza e spirito di analisi vi consentono di ottenere il risultato sperato con il partner. Calamitate lo sguardo di chi vi circonda con il vostro naturale fascino: il carisma vi fa spiccare tra la folla.

La Luna in trigono vi rende dinamici e intraprendenti nel dirimere una situazione lavorativa che vi angustia. In amore saprete darvi valore. Anche se la famiglia richiede la vostra presenza, con salutare egocentrismo salvaguardate i vostri spazi.

Leone. 23/7 – 23/8

Venerdì tranquillo con la Luna nel segno, quasi al limite della noia. Uscire al ristorante con chi è appassionato di vini vi allieterà la serata. Coloro i quali non trovano spazio per voi non meritano di essere rincorsi: ampliate le conoscenze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi potrete riacquistare la socievolezza che tanto vi è mancata: una festa o un evento mondano vi concederanno preziose opportunità per nuovi incontri. Chiudete fuori dalla porta preoccupazioni e grattacapi, praticate sport. Vedere gente fa sempre bene.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il Sole in sestile alla Luna vi arma di sufficiente determinazione: sia nella sfera sentimentale sia lavorativa, saprete muovervi con destrezza. Non rimandate ancora un viaggio che avete in mente: rigenererà le vostre energie dando respiro al cuore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa della quadratura lunare, farete fatica a reagire anche ai più piccoli imprevisti. Niente paura: prendetevi del tempo e armatevi di pazienza. Per attirare l’interesse di qualcuno, puntate sulle capacità comunicative. Porterete a casa il risultato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il transito della Luna in Leone vi restituisce tono e brillantezza. Gli altri assecondano le vostre proposte, e questo suona come una conferma. Siete alla ricerca di un diversivo sentimentale, per fuggire da qualcosa che vi tormenta da giorni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’atmosfera odierna vi regala ottimismo, calore e serenità. Una serata in compagnia rappresenta un’occasione per brillare e imporvi all’attenzione altrui. Se credete nella fortuna, lei vi ringrazierà. Oggi puntate in alto, per concretizzare i vostri sogni.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna è all’opposizione: meglio seguire con maggiore cura le questioni economiche, evitando così problemi e battibecchi in famiglia. La vita quotidiana, con i suoi imprevisti, vi assorbe, allontanando quei piaceri per voi irrinunciabili.

Pesci. 20/2 – 20/3

Saprete cogliere al volo delle chance favorevoli senza farvele soffiare da sotto il naso: grazie al vostro intuito, si avvicina una meritata promozione. Concedetevi una spesa senza sentirvi in colpa. Lo shopping, come molti sostengono, è terapeutico.