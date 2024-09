Sicilia da record: 190 dei 601 nidi di Caretta Caretta trovati in Italia sono sulle spiagge dell’Isola

Su 601 nidi di Caretta Caretta registrati nel 2024 sulle nostre coste, il dato più alto mai raggiunto, la Sicilia, con 190 nidi, è la regione con il più alto numero di ovodeposizioni censite. Lo fa sapere Legambiente, la cui elaborazione dei dati di Tartapedia.it, che accoglie le segnalazioni di associazioni e istituti di ricerca, fa emergere subito che in Italia il numero delle ovodeposizioni rispetto al 2023 è aumentato di oltre il 30%: l’anno scorso il conteggio di fine stagione era 452.

Nel territorio di Siracusa sono stati trovati ben 62 nidi, localizzati specialmente tra Noto e Avola, 29 in provincia di Ragusa, soprattutto tra Marina di Modica, Vittoria, Scicli e Pozzallo, e 28 in provincia di Agrigento (localizzati specialmente a Lampedusa). Non sono mancate nidificazioni anche nelle province di Trapani (11), Palermo e Messina. Un grande risultato ottenuto grazie all’impegno delle diverse associazioni presenti sul territorio. Secondo stime indicative si ipotizza che i nuovi nati di origine siciliana saranno circa 12.200.