Cancro, un cambiamento sul lavoro potrebbe rivoluzionarvi la vita: l'oroscopo di oggi, venerdì 20 settembre

La giornata sembra iniziare immersa nella noia, ma poi si risolleva con il passaggio della Luna in Toro: nuove mansioni, responsabilità e vitalità. Non sottovalutate un piccolo cambiamento sul lavoro: potrebbe essere l’indizio di una futura rivoluzione.

Potreste andare incontro a una discussione con il partner per la gestione della casa o dei figli. L’importante è non chiudere le porte al dialogo. Per rasserenarvi, in caso di nervosismo crescente, prendetevi un’ora libera e cambiate totalmente aria.

Vi occorrono tempestività e lucidità per muovervi abilmente sul fronte economico, senza perdere occasioni, ma non sperperando il vostro budget. Una parola, con il cuore in mano, rilancerebbe le sorti di un amore. Potrebbe bastare uno “scusa”.

Leone. 23/7 – 23/8

Se le vostre idee non vengono apprezzate come vi aspettereste, pensate che forse per chi vi ascolta non è il momento giusto per affrontare le novità. Se doveste effettuare una scelta, decidete secondo il vostro sentimento, senza ascoltare i pareri altrui.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se avete pensato di chiedere un finanziamento per portare a termine un acquisto, oggi potrà essercene la possibilità, grazie alla Luna in Toro. La concretezza è una vostra caratteristica: vi permette di volare basso, ma di arrivare sempre al punto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un iniziale fastidio, come se foste scesi dal letto con il piede sbagliato, va assottigliandosi con il passare delle ore. Buoni incontri in serata. Attenti e perspicaci, non perdete un attimo per ristabilire i contatti con un personaggio importante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi piacciono le imprese intense ed eroiche, le storie tormentate: a volte però sarebbe meglio accontentarsi di piccoli gesti, modesti e sinceri. La Luna è opposta? Può accadere che una sorpresa venga rovinata per errore, ma non fatene un dramma.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli studi procedono a gonfie vele, specie per chi all’università sta affrontando una sessione di esami. Le preoccupazioni fanno parte del gioco. Belle opportunità per guardare la vostra vita allo specchio. Datevi degli obiettivi con tempi definiti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Solo con la saggia pacatezza donata dalla Luna in Toro, potrete affrontare e definire alcune questioni professionali. La sincerità è fondamentale. Forse iniziate a prendere coscienza che certi rapporti sono sterili e non vi offrono quello che cercate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Risultati rapidi in tempi brevi non sono possibili, almeno non come li vorreste voi. Pazienza: capiterà d’inciampare, di cadere e di rialzarsi. Non potete lamentarvi dell’intesa con il partner, ma la sua gelosia inizia a stringervi e a soffocarvi.

Pesci. 20/2 – 20/3