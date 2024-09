Bilancia, la ruota gira e i tasselli vanno al loro posto: l'oroscopo di domani, lunedì 16 settembre

L’arrivo del lunedì fa crollare il muro di pensieri torvi che avevate eretto intorno a voi, regalandovi interlocutori con cui iniziare qualcosa. La Luna in trigono a Marte vi spinge a presenziare a una cena fra amici, risollevandovi lo spirito.

La Luna disarmonica nei Pesci spinge ancor più l’umore verso il basso, in questo inizio di settimana in salita. Poca sintonia con l’ambiente. Quando agite di nascosto, pensate di essere i più furbi, ma ora le preoccupazioni vengono a galla.

Le finanze traballano, recando qualche preoccupazione: il passaggio della Luna nei Pesci vi dà però un briciolo di ottimismo per guardare oltre. Meglio litigare apertamente, sfogandovi, o tenervi tutto dentro? La pace segue sempre a una crisi.

Certe volte sembra che proviate gusto a infilarvi nelle complicazioni: la via semplice non fa per voi, vivere l’emozione è troppo allettante. Il partner ha una proposta che dovete ascoltare, senza pregiudizi o ironie. Amore è anche rispetto.

Leone. 23/7 – 23/8

A movimentare la quotidianità, facendo svanire le nebbie della noia incombente, basterebbe un incontro, un’iniziativa, un colpo di fortuna. Gli amici vi vogliono bene, vi conoscono e sanno che vi piace stare sempre al centro dell’attenzione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il dolce ritmo della vostra routine viene bruscamente interrotto dall’ingresso della Luna nei Pesci. Vi trovate a rincorrere insoddisfatti chissà cosa. L’acredine nella coppia è solo passeggera, i sentimenti sono ben radicati: dovete solo avere pazienza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La ruota gira e piano piano i tasselli vanno al loro posto. Vista dall’esterno, la vostra condizione può ancora migliorare, ma serve lucidità. Tenete occhi e orecchie ben aperti, se non volete farvi sfuggire i dettagli di una questione delicata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se una risposta si fa attendere più del dovuto, condizionando ogni altra iniziativa, voi non scoraggiatevi e cercate di sollecitare con garbo. Non rimpiangete il denaro speso in cose che vi hanno reso felici: la ricchezza è quella che resta dentro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per superare indenni la burrasca della Luna nei Pesci, serve uno spirito capace di farsi corazza impenetrabile. È il momento di mostrare chi siete. Gli affari non attraversano un periodo particolarmente scintillante, ma questo non vi autorizza a mollare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile lunare vi semplifica la vita, dando spessore all’ottimismo e mettendo all’angolo quel tono disfattista che a volte vi piace assumere. Se i ricordi danno malinconia, è perché sbagliate prospettiva: sono la vostra radice, dicono ciò che siete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Seppur scorrevole, la giornata porta con sé qualche velo di tristezza, legato forse ai grandi risultati tanto attesi che non si sono mai realizzati. Basta però un piccolo imprevisto, per farvi uscire fuori un po’ di spontaneità e un sorriso insperato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna nel segno in trigono a Marte in Cancro, l’atmosfera si presenta piacevole e con ritmi serrati. Energie mentali e fisiche alle stelle. Se il cuore oggi latita, c’è comunque l’altra parte dell’amore, quella più passionale, a offrirvi asilo.