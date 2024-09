Scorpione, attenzione a ciò che dite: l'oroscopo di domani, domenica 15 settembre

Come previsto, la Luna in Acquario suona la carica e, grazie anche a Giove e a Venere che subentrano a vario titolo, la giornata si fa splendida. Gettate nell’indifferenziata tutto ciò che vi intralcia, sia in amore sia nel lavoro, e guardate avanti.

La creatività dovrebbe essere il trampolino del vostro umore, ma a causa della quadratura lunare, è facile che vi scopriate senza idee e senza spunti. La vostra posizione di forza vi fa sentire imbattibili, ma basta poco per mettere tutto in discussione.

L’umore ha preso una buona china, sale progressivamente, ma senza sudare troppo. Un discorso tra amici farà aumentare la vostra autostima. Siete liberi di trovare nuovi luoghi da esplorare e conquistare: il limite è soltanto nella vostra testa.

Leone. 23/7 – 23/8

Sono molte le ciambelle che non riescono col buco, quest’oggi, con la Luna in Acquario a far pesare le critiche e ad aumentare i dubbi interiori. State in disparte, se non ve la sentite di essere parte attiva alla festa: sforzarvi vi farebbe solo male.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le vele sono animate da una leggera brezza: non sarà un vento che porta lontano, ma di sicuro non vi fa nemmeno correre grossi pericoli. Cercate complicità con la persona amata: l’intimità si costruisce con un po’ di gioco e di malizia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il lavoro esaurisce le vostre batterie, con i suoi ritmi frenetici: questa domenica ha però qualcosa di speciale che vi darà la carica per i giorni a venire. Il trigono Venere-Giove e la Luna in Acquario sono dei lasciapassare per qualche attimo di paradiso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Oggi perdete il controllo della situazione, a causa dell’ostilità della Luna in Acquario: la libertà acquisita a caro prezzo ora va difesa ad ogni costo. A una cena vi fate prendere la mano dal cibo e dal vino: attenzione ai mal di pancia e a ciò che dite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ci vuole un cambiamento, anche drastico, che rinnovi le energie e fornisca la forza di volontà: dopo un periodo iniziale, tutto diventerà più chiaro. Dovete frenare l’impulso a spendere, o almeno a spendere male: valutate l’utilità di ogni acquisto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Clima discreto, senza né alti né bassi. In certi casi, però, questo è un bene: magari rischierete di annoiarvi un po’, ma vi terrete lontano dai guai. Desiderate l’equilibrio, la salute, la pace, ma continuate a star dietro a persone e situazioni stressanti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Duplice alleanza per la Luna congiunta, con effetti favolosi: Giove in Gemelli e Venere in Bilancia regalano ampia visione, buonsenso ed empatia. State sempre al vostro posto, non amate essere invadenti. Forse è arrivato il momento di farvi sentire.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per chi ha ambizioni di carriera, a breve potrebbe materializzarsi qualcosa d’importante: approfittate della domenica per pianificare e sognare. La sintonia con un partner la si vede anche nella scelta del cinema o del ristorante, nelle piccole cose.