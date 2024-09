Cancro, testa alta e petto in fuori: l'oroscopo di oggi, sabato 14 settembre

Testa alta e petto in fuori, tanto che non guardate dove mettete i piedi e inciampate rovinosamente. Nulla di grave, solo un invito a prestare attenzione. Se vi viene offerta la chance di entrare a far parte di un team stimolante, non fatevela scappare.

Con la Luna che fa il suo ingresso in Acquario, diventate subito una delle figure più apprezzate dello Zodiaco: tutti fanno a gara per starvi vicino. Finalmente riponete i malumori in soffitta: l’amore ne risente positivamente, regalando momenti sereni.

Nel corso della mattinata, i ghiacciai che circondano il vostro cuore inizieranno a sciogliersi pian piano, grazie all’ingresso della Luna in Acquario. Le relazioni sociali abbondano, ma il numero non è sempre indice di qualità. Imparate a selezionare.

Leone. 23/7 – 23/8

La ventata di ricordi in cui vi imbattete ha un odore dolciastro: ritornano alla mente malinconie e rimorsi, sospinti dalla Luna in Acquario. Parlare poco e dimostrare con i fatti: questo deve essere il vostro mantra. Non cadete nelle provocazioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

C’è aria di accordo, finalmente, dopo una trattativa estenuante. Fate in modo che l’intesa raggiunta sia priva di ombre, poi potrete festeggiare. Provate a rendere piacevole la giornata con una gita, una passeggiata al mare, un momento fra amici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Che bella la Luna in Acquario, con tutta la scia di emotività che si porta dietro! Ci voleva, per ricaricare le pile e allontanare le tensioni. Baciati dal sole di fine estate e dalla fortuna, un piccolo desiderio potrebbe finalmente avverarsi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Quando si inizia a mettere in dubbio la trasparenza di un socio o del partner, vuol dire che è il momento di fermarsi e di fare una riflessione. Il tono è messo in discussione dalla Luna in Acquario: gli amici sono sfuggenti e la serata non decolla.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il brio favorito dal sestile lunare mette in mostra il vostro lato più socievole: vi si prospettano incontri e chiacchierate molto interessanti. Un battibecco vi induce a cercare un chiarimento: da cosa nasce cosa e vi scoprite più uniti di prima.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Essere in competizione è quasi indispensabile per voi: la rivalità è una molla che va anche saputa dosare, affinché non sfoci in puro arrivismo. Attenzione ai sogni: forse non predicono il futuro, ma di sicuro sono rivelatori di ciò che sentite dentro.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna che entra nel vostro cielo può esservi di grande aiuto in famiglia, dove serve una svolta per poter rimediare a qualche errore di troppo. La mente viene invasa dal pensiero delle finanze: avete allentato il controllo, ma non preoccupatevi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il sabato vi regala una boccata di allegria. Sta a voi stabilire come passare le ore libere, nel chiasso degli amici o fra le braccia del partner. Ora che la pace è tornata, fate tesoro dell’esperienza ed evitate di rimettere... il dito nella piaga.