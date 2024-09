Leone, l’amore, in ogni forma può riempirvi la vita: l'oroscopo di oggi, venerdì 13 settembre

Grazie alla Luna in Capricorno, potete attingere a un pozzo di fascino senza fondo: chi vi gravita attorno avrà la sensazione di potersi fidare di voi. La nota che spicca maggiormente potrebbe essere una notizia in ambito economico o professionale.

La quadratura lunare amplifica le frustrazioni del vostro cuore, compresso fra impegni di lavoro, rispetto delle convenzioni, desideri e speranze. In qualche modo ricondurrete in porto la nave, ma il fortunale è stato duro e c’è molto da sistemare.

Leone. 23/7 – 23/8

A volte è sufficiente la vicinanza di una persona cara, familiare o amico che sia, per imprimere allo spirito una vigorosa spinta verso l’alto. L’amore, in ogni forma, può riempirvi la vita: nella coppia, con i figli o con un animale di famiglia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi che il Sole nel vostro cielo bacia la Luna, chiunque provi a frapporsi tra voi e il risultato che vi siete prefissati verrà spazzato via. Una questione fastidiosa, legata a una bega legale o a una multa, lascia intravedere uno spiraglio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È legittimo sentirvi sbeffeggiati dalla sorte, vista la Luna quadrata a Venere che soffia venti di guerra proprio sopra quell’appuntamento tanto atteso. Confidarvi con un amico vi permette di scaricare la tensione, ma per risolvere i problemi occorre tempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sul piano lavorativo dovete inquadrare le cose dalla giusta angolazione: c’è ancora qualcosa che vi sfugge, impedendo un giudizio definitivo. Se le questioni pratiche vi generano insofferenza, il vostro senso del dovere vi richiamerà all’ordine.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non millantate una sicurezza e un savoir-faire che ora come ora non avete: non c’è nulla da vergognarsi nell’ammettere di essere fragili. Gli avversari sono più caparbi di quanto pensavate: servono ancora più forza e una migliore strategia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La difficoltà di adattarvi a un diverso quadro sociale o professionale si scioglie sotto i raggi del Sole in Vergine in trigono con la vostra Luna. Nei legami consolidati potrebbe emergere qualche fastidio di troppo: Venere ostile vi invita al dialogo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potreste approfittare di un vostro recente successo per chiedere qualcosa a un superiore: non potrà rifiutarvi un favore, in questo momento. Avanzate una proposta costruttiva, che possa migliorare la situazione per voi e per tutto l’entourage.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il dolce sestile della Luna in Capricorno si accende in cielo e lo colora di una bella tinta accesa. Passate del tempo con chi vi piace davvero. Prendetevi le vostre responsabilità, non nascondete la testa sotto la sabbia: è fondamentale per crescere.