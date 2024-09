Toro, non c’è altro che sappia ricaricarvi come l’amore: l'oroscopo di domani, mercoledì 11 settembre

La giornata vi vede impegnati a stare a galla, tra i flutti impetuosi della Luna in Sagittario opposta a Giove. Per fortuna vi piacciono le sfide! Aver voglia di rischiare vi fa onore, ma anche capire quando è il caso di ritirarvi non farebbe male.

Non c’è altro che sappia ricaricarvi come l’amore! È un pensiero fisso, quasi ossessivo, nel quale vi piace cullarvi. Che bello essere innamorati... Una coincidenza vi offre l’occasione di una visita a un luogo misterioso, che avete adocchiato da tempo.

Sopra di voi si prospetta un complicato incastro di pianeti, alcuni dei quali smorzano la benevolenza della Luna in Sagittario. Badate al sodo. Abituati a vedervi scattare freneticamente, non potete permettervi di rallentare o darete nell’occhio.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie a un’energia che sembra quasi inesauribile, potrete depennare una dopo l’altra tutte le incombenze e sentirvi veramente soddisfatti. Non sarà un mercoledì spettacolare, ma uno dal sicuro impatto sulla vostra carriera e sull’autostima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non c’è passaggio più stretto, per voi, di quello creato oggi dal Sole con la Luna in Sagittario: dovrete farvi leggeri e misurare ogni mossa. L’agitazione è sovrana. Cercate di non mettervi nei pasticci, cedendo a nervosismo e frustrazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Infatuazioni e giramenti di testa in vista! Per merito di Venere nel segno che omaggia la Luna in Sagittario, si creano occasioni per intriganti flirt. Tenendo i piedi ben saldi a terra, provate a raccogliere ogni informazione e traetene le conclusioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Apprezzabile il pieno sostegno della famiglia, in un momento in cui vi sentite fiacchi e a corto di obiettivi. Fatevi coccolare un po’, vi gioverà. Persone conosciute durante un recente viaggio si fanno sentire, riportando a galla piacevoli ricordi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna congiunta non è in grado di rassicurarvi a sufficienza: colpa di Saturno, del Sole e di Giove contro, attendetevi delle ore sulle montagne russe. Nell’ambito degli studi potreste trovare venti favorevoli, purché puntiate all’essenziale, senza strafare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La professione che svolgete inizia a starvi stretta, ma sapete benissimo che questa sensazione in voi è ciclica: c’è stata in passato e tornerà ancora. Servirà una delusione per capire che la strada imboccata non è quella giusta e bisogna tornare indietro?

Acquario. 21/1 – 19/2

È necessaria una sosta, un attimo per tirare il fiato, dopo certe turbolenze. Il sestile lunare vi regala il tempo e la tranquillità per recuperare appieno. Tenete separati gli affari di cuore da quelli finanziari: finireste per compromettere gli uni e gli altri.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Sagittario disinnesca gli entusiasmi, mettendo in luce la distanza fra le aspettative e la realtà delle cose. Occorre un po’ di pazienza. Avete una tale faccia tosta, da poter sostenere un’interrogazione anche senza una preparazione adeguata.