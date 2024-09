Toro, panico e adrenalina vi bloccano davanti alle decisioni importanti: l'oroscopo di oggi, domenica 8 settembre

L’unione familiare è tutto: quando si valuta un’ipotesi di un certo rilievo, come un trasloco o un nuovo lavoro, serve qualcuno con cui confrontarvi. Per orientarvi fate perno sull’intuizione: il vostro sistema di ricezione è davvero molto sensibile.

La situazione non è per nulla sotto controllo, con la Luna in Scorpione che non vi aiuta affatto. Sembrerà che nessuno si accorga dei vostri sforzi. Una scossa elettrica, un misto di panico e adrenalina, vi immobilizza di fronte alle decisioni importanti.

Fate attenzione ai trabocchetti tesi dalla sfortuna, in altre parole a dove mettete i piedi, a come parcheggiate l’auto, ai ritardi dei mezzi pubblici... La volontà e la determinazione profuse, prima o poi vi porteranno a un risultato soddisfacente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Senza incontrare ostacoli, la Luna dal segno amico dello Scorpione vi favorisce in ogni ambito. L’agenda è piena nonostante sia domenica. La fase è esaltante e avete delle ottime carte in mano, per puntare a un avanzamento significativo.

Leone. 23/7 – 23/8

Il ritmo è piuttosto accelerato e frenetico, gli impegni si sovrappongono, e l’armonia va a farsi benedire: sono gli effetti della quadratura lunare. Il cuore è sotto attacco: da una parte il partner che non collabora, dall’altra le vostre continue ansie.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’atmosfera, visto la Luna in Scorpione, non può che essere frizzante. Siete razionali e ragionevoli, le scelte che fate risultano sempre azzeccate. Dare il giusto peso alle esperienze fatte, sia vostre sia altrui, può aiutarvi a non commettere passi falsi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il percorso che vi trovate ad affrontare oggi pare leggermente in salita: serve un cambio di mentalità, di atteggiamento, per arrivare alla meta. Tirate fuori la grinta! Siate risoluti: stringete i denti, quando vi sembrerà che i risultati non arrivino.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Oggi la Luna nel vostro cielo strizza l’occhio al Sole in Vergine e a Saturno in Pesci, offrendovi una giornata d’azione e piena d’allegria. Con la vostra forza di volontà, si possono scalare le montagne, anche dove sembrano mancare gli appigli.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fase produttiva, fra obiettivi ambiziosi che iniziano ad avvicinarsi e idee nuove da valutare con attenzione. Dedicate più tempo alla famiglia. Il sostegno e la stima della persona amata non li barattereste nemmeno per quelli di una folla intera.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Alle critiche rispondete soltanto continuando a lavorare duramente, evitando polemiche e passi falsi: alla lunga, tutti noteranno il vostro valore. Non lasciate questioni in sospeso: se è necessario un chiarimento, prendete coraggio e affrontatele.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete frenati dalla Luna in Scorpione: colti di sorpresa, sperimentate una certa fatica nel rimettervi in paro. Occhio agli sprechi di denaro! Se ci sono i propositi, manca il tempo, quando invece ce n’è in abbondanza, non sapete come impiegarlo.

Pesci. 20/2 – 20/3