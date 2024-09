Pesci, la fatica non si sente quando si lavora con gusto: l'oroscopo di domani, venerdì 6 settembre

La presenza della Luna in Bilancia come al solito narcotizza le ambizioni e l’energia vitale, rendendovi scarichi e persino un po’ noiosi. Se distogliete l’attenzione anche solo per un minuto, rischiate poi di fare una gran fatica a recuperare.

Se avete la sensazione di essere scesi dal letto con il piede sbagliato, la colpa è della Luna, che accentua le frustrazioni e lo scoramento. Siete sotto pressione in studi e affari, ma al momento i risultati non ripagano degli sforzi profusi.

Leone. 23/7 – 23/8

Il sorriso e la tenerezza di un’amicizia sincera sono in grado di offrirvi un riparo dai guai. La Luna in Bilancia vi invia segnali importanti. Fra le braccia del partner c’è un certo trasporto, utile a tenere vivo l’affiatamento in attesa di tempi migliori.

Vergine. 24/8 – 22/9

In nome della tranquillità domestica, sacrifichereste ogni cosa: se qualcosa s’inceppa, oliate la comunicazione e non abbiate paura del confronto. Ciò che è segreto prima o poi diventa di dominio pubblico. È solo questione di tempo: inutile promettere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La congiunzione lunare e Giove in trigono hanno proprietà stimolanti sul vostro intelletto: siete pronti a rivoluzioni e salti di qualità importanti. Un trasferimento per lavoro mette in dubbio alcune certezze, ma al tempo stesso spazza via la routine.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata vi coglie impegnati a realizzare quel vostro progetto, un passo alla volta. Occhi aperti: la cura dei dettagli è fondamentale. È il momento di imporvi uno stile di vita sano, senza attendere che il corpo vi mandi segnali d’allarme.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un’agenda piena di incontri ed esperienze positive, con la Luna in Bilancia, vi accompagna verso il fine settimana. Bene gli amici e... il cuore. Molte energie si disperdono dietro a inezie di cui si potrebbe fare a meno, ma voi sapete come fermarvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna scombina i piani. La razionalità viene spazzata via, proprio quando avreste bisogno di riflettere lucidamente per agire di conseguenza. Accogliete un amico che ha bisogno di sfogarsi. Il suo affetto vi ripagherà del tempo che gli dedicate.

Acquario. 21/1 – 19/2

All’amore non si può chiedere altro, considerando che la vostra storia appare ogni giorno più solida e le malinconie di un tempo sono solo un ricordo. Presentatevi all’azienda dei vostri sogni e consegnate il curriculum. Prendere contatti è il primo passo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il progetto è curato nei dettagli, il meccanismo pare funzionare: occorrono solo una spinta, per mettere in moto il tutto, e un pizzico di fortuna. La fatica non si sente, quando si lavora con gusto. Invece le azioni fatte controvoglia sono le più dure.