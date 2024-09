Leone, fermate l’inesauribile desiderio di novità: l'oroscopo di domenica 1 settembre

Concedervi una pausa sarebbe folle, in questa fase in cui la Luna e Giove combattono al vostro fianco: fate ordine e pianificate nuove iniziative. Serata splendida per la coppia: se il tempo lo permette, uscite a piedi e cenate in un locale all’aperto.

Che peccato, se il vostro appuntamento romantico andasse in fumo per uno stupido contrattempo! Con la Luna in quadratura, non lo si può escludere. Prendete di petto la... salute e tutti i discorsi ad essa collegati: è ora di metterci la testa e l’impegno.

Leone. 23/7 – 23/8

Fermate l’inesauribile desiderio di novità e godetevi la domenica: la Luna nel segno e molti pianeti vi invitano a respirare, ad apprezzare ciò che avete. Un’eventuale nuvola passeggera non deve turbarvi: specie in famiglia, il rispetto è solido e reciproco.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fase decisamente poco movimentata, in cui spiccate per affidabilità, ma non per idee innovative: non tutti i giorni è possibile fare la rivoluzione. Per arricchire le capacità seduttive, vi scoprirete a studiare gesti e pose di chi è più esperto di voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sul lavoro restate fuori da problematiche che non vi riguardano direttamente: un giudizio, anche in buona fede, potrebbe essere mal recepito. Dovreste provare a far sentire maggiormente la vostra voce, mettendo da parte l’eccessiva diplomazia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’inizio del mese è un bel monte da scalare, con la Luna in Leone: battibecchi e incomprensioni vi fanno chiedere, se fosse proprio necessario... Ogni promessa è debito per voi, perciò non vi fermate, finché non avete compiuto il vostro dovere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Carta e penna alla mano, è il momento di tracciare una riga e mettere da un lato le cose che funzionano e dall’altra tutto ciò che va cambiato. L’idea di riposare non vi sfiora, con la Luna in trigono: è tempo di divertirvi, di vivere in allegria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata ideale per pensare a un viaggio, o semplicemente per ristabilire vecchi contatti, che potrebbero tornare utili in un futuro prossimo. Siate generosi, fate partecipare chi vi è accanto ai vostri momenti di soddisfazione e di successo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cercate di sfuggire al nervosismo, in agguato per colpa della Luna in Leone: meglio non calcare troppo la mano su certi temi, almeno per oggi. Non sentitevi perseguitati dalla sfortuna: è solo il frutto di qualche scelta sbagliata, ma migliorerà...

Pesci. 20/2 – 20/3

Con le vacanze ormai lontane e la mente che invece vola via leggera, potreste sembrare quegli esseri mitologici, metà persone e metà... sogni. Anche l’entusiasmo può diventare un pericolo, se vi spinge a fare il passo più lungo della gamba.