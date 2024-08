Ariete, un impegno assiduo garantisce risultati concreti: l'oroscopo di domani, sabato 31 agosto

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 31 agosto 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Complice la Luna in Leone, chiudete il mese carichi di una formidabile energia e una forza di volontà che vi faranno superare qualsiasi problema. Ottimi gli spunti creativi che mettete in campo. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi che la Luna vi guarda di traverso, è logico che i doveri quotidiani vi costino fatica e che gli altri invece di darvi una mano vi ostacolino. Dovete fare i conti con una certa inconcludenza, che oltretutto vi rende decisamente nervosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel lavoro studiate con attenzione la situazione: individuerete le mosse giuste da seguire, per iniziative più agili e facilmente realizzabili. La serenità in amore è a portata di... cuore, se valorizzerete i sentimenti e non darete nulla per scontato.

Cancro. 22/6 – 22/7