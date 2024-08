Acquario, potrete permettervi di dare spazio alla fantasia: l'oroscopo di oggi, venerdì 30 agosto

Oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 30 agosto 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Lievi malinconie arrivano come onde che non si possono arginare. Meglio accoglierle, lasciarsi cullare, cavalcarle. Come sono venute, se ne andranno. Le difficoltà organizzative giocano un ruolo decisivo: riuscite a cavarvela, ma con un po’ di affanno.

Toro. 21/4 – 20/5

L’atmosfera è contraddistinta dalla Luna in Cancro armonica a Urano e Nettuno. La configurazione ideale per tuffarvi in un mare di emozioni. Siete produttivi, le vostre attività scorreranno fluidamente e vi sarà facile interagire con i colleghi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se siete in contraddizione con l’ambiente, perfezionate le vostre strategie, affinate la dialettica e curare la coerenza delle vostre affermazioni. Soddisfate il bisogno di fare incontri e di compagnie rasserenanti: il miglior antidoto al nervosismo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna nel vostro cielo baciata dalla fortuna. Il sestile con Urano è garante di vivacità e apertura mentale, mentre il trigono a Nettuno accende le sensazioni. Belle sorprese in arrivo via mail, magari inviti, proposte di viaggi. Originalità e profondità delle idee.