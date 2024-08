Toro, date retta ai consigli di chi è più esperto di voi: l'oroscopo di domani, giovedì 29 agosto

Grazie a folgoranti circostanze, potrete trasformare un imprevisto in un’opportunità. Sensibilità ed empatia sono al massimo. Approfittatene! Perdonare e andare avanti è sempre la scelta migliore: torturarsi nei ricordi dolorosi non ha senso.

Oggi vi occuperete di concretizzare gli affari: l’abilità con cui vi muovete vi permette di intervenire, dove necessario, senza perdere tempo. Il coraggio che trovate sul lavoro non siete in grado di replicarlo per il cuore. Qualcosa vi spaventa.

Influssi rigeneranti sia per l’amore sia per le amicizie. Date ascolto ai consigli preziosi di qualcuno che in passato l’aveva vista lunga. Dopo una breve riflessione, scegliete le priorità e agite in maniera determinata, niente esitazioni!

Quando siete avvolti dalle nebbie del dubbio, vi piace vederci chiaro ad ogni costo: sospendete il tran tran quotidiano e concentratevi completamente. I legami affettivi vivono un buon periodo, ma cercate di essere comprensivi e come sempre sinceri.

Leone. 23/7 – 23/8

L’ingresso di Venere in Bilancia riaccende i riflettori sulla vita sentimentale, ultimamente messa in secondo piano da questioni di altro genere. Tenetevi pronti per incontri di lavoro, d’amicizia e d’amore, che soddisferanno il bisogno di protagonismo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il partner non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche alleggerendovene il peso, ma vi regala anche un bellissimo abbraccio. Per quanto riguarda amici, viaggi e nuovi contatti, sono in arrivo buone notizie. Attendete con fiducia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Cancro vi rema contro, causando qualche malumore. Regolate il vostro senso critico in funzione delle persone con cui avete a che fare. Provate ad essere meno suscettibili: scambiate spesso per offese quelli che potrebbero essere consigli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Illuminati da una fortunata intuizione, un progetto accantonato torna ad attirare il vostro interesse: provate a ripresentarlo in maniera diversa. Con chi amate siete dolci come il miele. Una giornata romantica da concludersi con un invito cena.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Si presenta la possibilità di cambiare alcune situazioni della vostra vita: eliminate la testardaggine, fin qui ha solo reso le cose più difficili. Dovreste fare un passo indietro, rileggere e riclassificare con maggior apertura mentale le relazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Intervenite con cura e abnegazione in un affare che sembra stagnante, stando attenti a non tradire i principi che vi hanno sempre ispirato. Con un pizzico di tolleranza, saprete risolvere un pericoloso malinteso, prima che diventi un problema.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche intralcio di ordine burocratico si risolverebbe senza troppo sforzo, se solo vi decideste a prende in mano la pratica e ad affrontarla. Mostrate insofferenza verso le cose di piccolo conto, eppure a volte è obbligatorio scendere a patti.

Pesci. 20/2 – 20/3