Bilancia, i colpi di testa sono smussati da chi vi conosce molto bene: l'oroscopo di oggi, domenica 25 agosto

Senso pratico e serenità interiore farebbero da solide fondamenta, se vi trovaste ad affrontare scelte importanti nell’ambito professionale. L’idea di uscire vi stuzzica. In compagnia potete fare cose migliori che standovene da soli in casa.

Nonostante a ben vedere non ci siano motivi per questa diffidenza, la tentazione di guardarvi costantemente le spalle è più forte di voi. Dispetti subiti e dispetti fatti si pareggiano: almeno per questo potete stare tranquilli, i conti tornano.

Per quanto riguarda la sfera affettiva potete stare rilassati, mentre qualche altro settore potrebbe essere messo un po’ in allarme. Difendete la vostra privacy dalle incursioni esterne e non permettete che qualcuno ci metta il naso.

Leone. 23/7 – 23/8

Tutte le vostre energie sono concentrate sul lavoro, mentre in fatto di emotività e coccole il partner ha ragioni fondate per lamentarsi. Ogni scusa sarà buona per scontrarvi: abbandonante le prese di posizione e cercate un terreno d’incontro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un bel trigono della Luna a vostro favore: una breve crisi si ricompone prontamente, grazie a tenere coccole che sfociano in forti emozioni. Euforia per la vostra realizzazione personale: lavoro e finanze vi appagano e vi regalano buonumore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I colpi di testa sono smussati da qualcuno che vi conosce molto bene. Ascoltate il vostro corpo, potrete scoprire in voi risorse sconosciute. Molte cose stanno cambiando. L’importante sarà frenare l’impulso e avere il polso della situazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’opposizione della Luna, mediata dal suo trigono a Venere, vi sollecita con un’esortazione alla gentilezza, a una presenza tenera e premurosa nella coppia. Contrattempi in fatto di rimborsi o crediti da riscuotere. In amore siate meno impetuosi del solito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alla disponibilità mostratavi da un parente o un amico, gli ostacoli che incontrerete saranno del tutto superabili. Mantenete la calma! La vostra resistenza alle novità vi rende timorosi di fronte ad ogni cambiamento propostovi dalla vita.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Diversamente dal solito, il proverbiale attaccamento al lavoro lascerà spazio ai sentimenti. Una domenica nella quale il cuore è in primo piano. La Luna vi infonde tranquillità: siete in pace, uno stato di grazia di cui sono promotori partner e amici.

Acquario. 21/1 – 19/2

In presenza di un ostacolo imprevisto, la lucidità vacilla: un sasso diventa una montagna, e qualcuno vi rimprovera per l’eccessiva esitazione. Con la Luna di traverso, non mancano i pretesti per litigare, pure su questioni che pensavate sepolte.

Pesci. 20/2 – 20/3

La determinazione è benzina per il vostro successo. Massimo profitto nelle attività alle quali tenete maggiormente e affari d’oro che prendono forma. La Luna e Saturno sottolineano i vostri talenti naturali. Empatia e sensibilità verso chi vi circonda.