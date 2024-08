Leone si sciolgono le diatribe in amore e in famiglia: l'oroscopo di oggi, venerdì 23 agosto

Basta la Luna in Ariete a giustificare quell’espressione seccata che avete impressa sul volto. Il partner se ne accorge e preferisce girarvi a largo. Per tornare ad avere quella marcia in più, oggi è necessario giocare di squadra e fidarvi dei colleghi.

Ammicca verso di voi la Luna in Ariete. Sul lavoro sarete un po’ distratti, ma il pensiero di ciò che vi attende in serata è troppo eccitante. Imprevisti e contraddizioni sono nel menu del giorno, ma il piatto forte è la vostra carica. Niente esitazioni!

Mentre aspettate il colpo di fulmine, potrebbe arrivare qualche altro tipo di sorpresa: sta a voi decidere, se cedere o mantenere dritta la barra. A volte tenere il piede in due staffe non è un crimine: bisogna saper agire con tempismo e abilità.

Leone. 23/7 – 23/8

Le diatribe in amore e in famiglia si sciolgono con il trigono della Luna in Ariete: tutto appare più semplice e la pace ha un sapore dolcissimo. Cancellate gli impegni, è tempo di prendervi un giorno libero e tagliare fuori eventuali interferenze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Serve coraggio per chiudere una storia e voltare pagina: vale in ufficio come per il cuore. In ogni caso, è il momento di pensarci seriamente. Tenetevi alla larga da ogni forma di gioco o di sfida, se non volete rimediare perdite o figuracce epocali.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Periodicamente sottoponete la vostra attività a un check-up: verifiche fatte con aiuti competenti in materia servono a correggere e migliorare. Chiacchiere e pettegolezzi vi infastidiscono. Perdere tempo a cercarne la fonte è uno sforzo inutile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Arrivati a metà settimana è fisiologico che lo sprint venga meno, specie se ancora non siete riusciti a concedervi nemmeno una piccola vacanza. Fatelo oggi! Divisi fra la voglia di sentirvi completamente liberi e il desiderio di abbandonarvi al grande amore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’incertezza vi irrita, specialmente se blocca l’avanzamento di un progetto: oggi però la spinta degli astri vi permette di vincere ogni resistenza. Sospendete il giudizio sui collaboratori, rimboccatevi le maniche e date l’esempio: vi seguiranno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il livello di fiducia in voi stessi non è al top, oggi, con la Luna in Ariete: pensieri molesti vi adombrano, meglio prendervi una pausa. Assaliti dalla voglia di rivincita dopo una sconfitta, per dimostrare quanto valete, dovrete attendere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mente sgombra ed energia, l’ideale per una giornata di valigie, viaggi, spostamenti. Per riposarvi ci sarà tempo, oggi siete elettrici ma concreti. Se delegare un compito vi impensierisce, agite da soli: come si sa, spesso “chi fa da sé fa per tre”.

Pesci. 20/2 – 20/3

In una fase come questa, possono alternarsi momenti molto positivi e altri meno. Ormai dovreste essere vaccinati a questi alti e bassi. Adoperatevi per l’equilibrio familiare, compiendo scelte decise e assumendovi le vostre responsabilità.