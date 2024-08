Ariete, date ascolto al vostro bisogno di svago e di riposo: l'oroscopo di domani, mercoledì 21 agosto

La Luna in Pesci scombina i vostri programmi, allentando la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Esagerare è facile, ma sconsigliato. Non fate cose senza riflettere, non perdetevi in azioni senza costrutto e chiudete a chiave il portafogli.

Grazie al corteggiamento della Luna a Urano, la vita professionale è in netta ripresa: piegherete le resistenze di chi da tempo vi ignorava. Mettendo in ordine i vostri pensieri, saprete rispondere puntualmente a qualsiasi tipo d’imprevisto.

Giornata che scorre via tranquilla. Date ascolto al vostro bisogno di svago e di riposo, specialmente se riuscite a godervela in compagnia. Il senso pratico è eccezionale e vi permette di agire con tempismo: gli obiettivi sono alla vostra portata.

Un caro amico giunge in soccorso, e vi fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali, esplorando nuovi percorsi. Tenete a bada le tensioni in casa e in famiglia, usando un po’ di razionalità e anche tanta tenerezza.

Leone. 23/7 – 23/8

La famiglia è il vostro cruccio, un mix di dubbi fra ambizioni personali e necessità di chi vi è accanto: occorre trovare una mediazione. Lasciate i turbamenti emotivi fuori dalla porta, ché non vadano a intaccare la vostra innata solarità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Turbamenti, pregiudizi, timori da sfatare. Con la Luna che distorce le vostre percezioni, rischiate di ingigantire problemi e situazioni. Relativizzate! L’amore va forte, ma il timore di sbagliare vi tiene sulla difensiva. Rispettate i vostri tempi, ma siate chiari.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Marte spinge forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza: c’è spazio per esplorare nuovi territori nella sfera professionale. Tenete gli occhi fissi sui vostri progetti, senza dimenticare però un pizzico di leggerezza in libertà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Congiunta a Saturno, la Luna mette in luce la vostra tenacia. Difficoltà risolte, grazie alla razionalità, aiuti disinteressati offerti o ricevuti. Sareste pronti a misurarvi con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi e abitudini.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi con la Luna in Pesci, l’ingenuità è la trappola da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla vostra strada. Tenete gli occhi aperti! Con il partner non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare: un po’ confusione è normale. Attenti alle spese!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Aprire il cuore a un amico vi farà solo bene: troverete in lui incoraggiamento e fiducia. Scaricarvi dalle tensioni vi darà grande giovamento. Disponete oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi: l’ideale per confrontarvi con chi amate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non è il caso di farvi saltare i nervi né di reagire con troppa rabbia: se i risultati non sono conformi alle attese, correggete il tiro e riprovate. Difficile conciliare la vita professionale e quella familiare: lo si può fare solo con tanto impegno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi provocati da Marte. Non chiedete consigli, fidatevi delle vostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarvi di fronte questioni irrisolte, un’intuizione vi verrà in aiuto.