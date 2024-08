Capricorno, da un dettaglio trascurato può arrivare un’opportunità: l'oroscopo di domani, lunedì 19 agosto

Ponete attenzione alle persone che vi circondano, e se scoprite che qualcuno cerca di approfittarsi della vostra fiducia, fategliela pagare. Mantenete gli occhi ben aperti e se le circostanze lo richiedono, non abbiate paura di dire di no.

Il periodo è delicato per quanto concerne la gestione del rapporto con il partner o la famiglia. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Utilizzate la cordialità e la gentilezza, mettendo da parte l’irruenza tipica delle vostre giornate no.

Leone. 23/7 – 23/8

È arrivato il momento di concentrarvi sulla vostra carriera. Potrebbe esserci un’opportunità di lavoro interessante che porterà grandi benefici. Non esitate a buttarvi e a esplorare nuovi orizzonti, il vostro carattere vi impedisce di essere timidi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un piccolo acciacco si ripresenta e vi convince a non sottovalutarlo: d’altronde, quando non siete al cento per cento, non siete voi stessi. Comunicate, e ascoltate il partner e le sue esigenze. Se possibile, fate attività divertenti insieme.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sviluppate le vostre competenze, siate proattivi, chiedete feedback, imparate dagli errori. L’importante è mantenere una buona etica professionale. Di fronte all’ansia per un esame o un colloquio, tirate fuori il coraggio: siete preparati, andrà tutto bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Occhi puntati sulle relazioni interpersonali, specialmente se avete il sentore che qualche collega stia cercando il modo migliore per manipolarvi. La verità viene sempre a galla, prima o poi: nascondere la testa sotto la sabbia è un gesto infantile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna vi sorregge, riuscirete ad affrontare l’ampio spettro dei sentimenti senza paura. Forse non è più il caso di rimandare quell’incontro. Imparate a delegare, a organizzarvi: ottimizzerete gli sforzi e vi terrete al riparo dalle distrazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Da un dettaglio inizialmente trascurato, può scaturire un’opportunità che porterà benefici nel lungo periodo. Non esitate a mettervi in gioco. Trascorrete più tempo con le persone care, purché sia di qualità, fatto di sorrisi e di attimi intensi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Stretta fra Mercurio e Urano, oggi la Luna vi convoca a una riunione familiare per chiarire chi intendete appoggiare. Potete defilarvi o parlare con sincerità. Ascoltate le parti in causa, poi ritagliatevi un vostro spazio per formulare un giudizio con lucidità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Emozioni altalenanti: si va dalla confusione all’euforia nel giro di ore. L’importante è non lasciarvi sopraffare e mantenere sempre il controllo. Per un ambiente di lavoro dove tutti vi rispettino, usate lo stesso metro, quando sarà il vostro turno.