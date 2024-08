Toro, vedrete... rosso: l'oroscopo di oggi, mercoledì 14 agosto

Sotto l’influsso della Luna in Sagittario lesa dalla quadratura di Venere, il partner vi presenterà il conto delle vostre mancanze. Incassate! Una questione di giustizia vi tocca tanto da mettere in discussione l’atteggiamento di persone vicine.

Un programma che va in porto, un contatto dall’estero a cui da tempo facevate la corte, una soluzione per risolvere una faccenda importante. Potendo, concedetevi un breve viaggio. Altrimenti niente rimpianti, anche in città ve la spasserete.

Leone. 23/7 – 23/8

A potenziare la vostra forza di volontà, oggi avete la Luna in Sagittario. Ideale per gli spostamenti, iniziare le vacanze, allargare gli orizzonti. Potreste essere troppo presi dal lavoro per occuparvi delle ragioni del cuore. Il partner ve lo farà notare.

Vergine. 24/8 – 22/9

La tensione scaricata sulla Luna da Marte si ripercuote, sia sul tono emotivo sia sulla comunicazione. Attenzione alle figuracce! Affari e acquisti potrebbero rivelarsi un bluff: in tutto ciò che fate, utilizzate la testa e non l’impulso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Scoperta di nuovi interessi con chi frequentate attualmente. Nelle nuove conoscenze la vostra riservatezza vi proteggerà da possibili delusioni. Vita di relazione e carriera viaggiano su binari separati. Ricerca di un contatto fra il dentro e il fuori.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Procedete sulla retta via con calma e senza deviazioni. Tutto ciò che fate ha il gusto dell’armonia, niente imprese fuori dall’ordinario. Compiti condotti a termine non senza fatica, ma con serietà. Potete farvi i complimenti e godervi i risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Disarmonica a Giove, la Luna mette in evidenza le lacune della vostra organizzazione, ma fortunatamente avete un team formidabile. Non manca l’entusiasmo, quanto la difficoltà di concentrarvi su un obiettivo per perseguirlo fino in fondo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venere in Vergine agisce come un unguento: cicatrizza le vostre ferite amorose e rigenera il cuore con la prospettiva di nuovi incontri. Difetti, mancanze, omissioni altrui, sotto una luce impietosa, appaiono più grandi di quelli che sono.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario vi restituisce leggerezza. Cogliete al volo l’occasione per divertirvi, in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L’ottimismo vi sostiene, avete voglia di arrivare e non badate ai mezzi pur di centrare l’obiettivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in rotta di collisione con Marte e Giove vi crea qualche complicazione sul piano professionale. Delusione per un viaggio sfumato. L’amore è in cima ai vostri pensieri, e il lavoro ne risente. Con la testa fra le nuvole, commetterete degli errori.