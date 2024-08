Scorpione, non siete impermeabili alla gelosia: l'oroscopo di oggi, martedì 13 agosto

Un influsso lunare che non vi sostiene, ma neanche vi ostacola. Il risultato è un martedì da manuale, se vi trovate al lavoro: incombenze da sbrigare. Non c’è nulla di appassionante o di stimolante, nel dover sbrogliare matasse ingarbugliate da altri.

Le nuove disposizioni lavorative vi impegnano parecchio, ma a voi piacciono le sfide e in fondo anche i cambiamenti. Fase faticosa, ma vincente. Con calma e pazienza, verranno meno tutti gli ostacoli pratici. Finalmente avrete campo libero per voi.

La situazione astrale oggi vi restituisce un briciolo di leggerezza, dopo giorni passati a soppesare ogni parola: cogliete al volo l’occasione. Una videochiamata con un amico che vive all’estero sarà un modo per essere vicini come in passato.

Ciò che avete seminato sta iniziando a far capolino dal terreno: grazie alla Luna in Sagittario, recupererete autostima e fiducia in voi stessi. In questo periodo l’amore vi sostiene: non lasciate alla quotidianità il potere di sottrarvi forze preziose.

Leone. 23/7 – 23/8

La vedete quella luce sopra di voi? È il Sole, ormai ben accomodato nel vostro cielo. Riuscirete a concretizzare diverse idee e a ottenere dei riscontri. Una nuova amicizia potrebbe darvi qualcosa di più, diventando presto un amore tutto da inventare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Scoprire che chi frequentate ha i vostri stessi interessi, o è disponibile a condividerne di nuovi, è un grande incentivo per l’entusiasmo. Potreste concedervi un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza, che si rivelerà fruttuoso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Sagittario e Plutone, legati da un sestile felicemente realizzativo, è quanto di meglio potete desiderare per godervi una vacanza. La cassetta degli attrezzi contiene doti di manualità e destrezza per riparare ogni tipo di aggeggio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non siete impermeabili alla gelosia: il senso di competizione però vi esalta, anziché deprimervi, così tirate fuori il vostro lato migliore. Quando la determinazione vi sostiene, sareste capaci di arrivare ovunque: il fine giustifica i mezzi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna nel vostro segno rafforza l’autenticità e i legami di amicizia. Mercurio però turba i vostri progetti con incomprensioni e imprevisti. Tirate dritto, senza badare alle tante chiacchiere. La felicità è qualcosa che vi spetta e che arriverà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siete messi alla prova da qualche ritardo sulla consegna di un lavoro, ma non è il caso di gettare alle ortiche il vostro umore per questo. L’entusiasmo non vi manca, anche se siete dispersivi e non riuscite a concentrarvi su un solo traguardo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nell’inseguire la cometa della felicità, ricordate che essa passa anche per il bene degli altri: non siate egoisti, condividete con chi vi ama. La vita in comune e la sfera intima viaggiano separate, dovete lavorarci e provare a farle coincidere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un progetto che stava entrando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave. Servirà solo a metterne alla prova la validità. La Luna in Sagittario registra delle difficoltà nel preparare un viaggio, specie se la destinazione è l’estero.