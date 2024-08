Toro, cercate di non dare troppo peso ai contrasti con il partner: l'oroscopo di domani, domenica 11 agosto

Le relazioni d’amore sono confuse, ma l’ingresso della Luna in Scorpione vi mostra uno spiraglio: il primo passo per uscire fuori dalla nebbia. Potrete dimostrare la vostra serietà, facendovi notare da una persona “importante” che vi darà il suo plauso.

Cercate di non dare troppo peso ai contrasti con il partner, generati dalla Luna in Scorpione. Forse basterà un sincero dialogo per farli svanire. La gelosia si insinua nella coppia e invita a riflettere: avete le prove dei vostri sospetti o è solo fantasia?

La fine della settimana vi trova in panciolle, forse con qualche pensiero in testa, ma sono nuvole passeggere da contemplare e lasciar andare. Parole convincenti, seguite da fatti concreti. La strategia ideale qualunque sia la questione che vi sta a cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

La voglia di lasciarvi trascinare dal fiume delle emozioni è tanta. A trattenervi c’è solo la paura di mettervi in ridicolo con scelte avventate. Controllate con cura che su quell’affare non ci siano ombre date da situazioni pendenti poco chiare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le energie sono poche, ma la pausa dal lavoro si rivela un toccasana. Gratificatevi con qualche premio, una gita al mare o in montagna. Delegate o rimandate gli impegni che vi stancano e focalizzatevi su qualcosa di nuovo, senza timore di esplorare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È una giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarvi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, sarà piacevole rivedere luoghi e persone. La sfera affettiva è in subbuglio, ma la cosa vi stuzzica: tenerezze e coccole non devono mai mancare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Restate concentrati sul “qui e ora”, affrontate una questione alla volta. La Luna fa il suo ingresso nel vostro cielo, portando un aiuto risolutivo. Punti sul vivo da un risultato inferiore alle vostre aspettative? Uno spunto per riflettere e aggiustare il tiro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un amico con il quale vi siete confidati di recente agisce da alleato e vi spiega la sua intuizione: cogliete al volo il suggerimento e ringraziate! Se ci sono faccende da sistemare, cercate di concludere in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siete così tanto presi dal lavoro che oggi metterete da parte i divertimenti e le distrazioni. D’altronde vi sentite già pronti, ricaricati a sufficienza... La forma non sarà al massimo, ma sapete bene a quali risorse attingere per stare bene. Gite culturali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche problema di intesa con gli altri oggi è scontato, con la Luna in quadratura a Plutone. Se le circostanze vi annoiano, statevene per conto vostro. Grande abilità di volare con la fantasia: quello che manca è il coraggio per tradurre tutto in realtà.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione vi aiuta a guardare la realtà negli occhi. Ogni situazione, anche quella amorosa, ha due facce: dovete valutarle entrambe. Una spesa folle inciderà sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere varranno il prezzo pagato.