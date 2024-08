Scorpione, ascoltate la voce del desiderio: l'oroscopo di domani, venerdì 9 agosto

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 9 agosto 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Venerdì dinamico con Marte, Giove e Plutone che vi stimolano a varare nuove iniziative, a cercare con le persone l’incontro piuttosto che lo scontro. L’ironia non salverà il mondo, ma a voi consentirà di ammansire il toro invece di afferrarlo per le corna.

Toro. 21/4 – 20/5

Vi recate al lavoro corredati di un piglio deciso. Affrontate gli impegni con la ferma intenzione di avere la meglio su quanto rimasto in sospeso. I vostri simpatici animaletti domestici sono esuberanti? Una bella corsa all’aria aperta farà bene a tutti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna benevola per trascorrere ottimamente la giornata. Grossi successi in vista in ambito professionale, idee vincenti e azioni adeguate. Belle notizie per il cuore. Dichiarazioni, proposte e avances inoltrate con un elegante romanticismo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna è di traverso, ma di poca rilevanza. Qualche conflitto in famiglia: inseguite la pace, ma gli altri non vi capiscono e non collaborano. Lunghe riflessioni e interessi profondi. Metterete in risalto la bellezza interiore riservata solo agli intenditori.