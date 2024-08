Capricorno, potrete intervenire con successo in una questione professionale: l'oroscopo di domani, sabato 3 agosto

Un tocco di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e regala qualche entrata extra. Gli amici vi dimostreranno quanto tengono a voi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha senso.

In amore un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.

Influssi positivi, sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Riflettete e scegliete l’ambito che vi sembra prioritario, per un’azione mirata e decisa favorita dalla Luna.

La Luna lascia affiorare il vostro animo sognatore. Recuperate il filo di un discorso, e in famiglia ritroverete il clima avvolgente che vi piace. A parte una certa carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la cavate.

Leone. 23/7 – 23/8

La stima e la fiducia della famiglia vi accompagnano quale che sia la vostra direzione. Le persone care dimostrano di avere a cuore il vostro bene. Una presenza più attiva e premurosa nella coppia evita gran parte dei contrasti e molti malumori.

Vergine. 24/8 – 22/9

La giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma vi fa dono anche di un radioso sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda affari, imprese e contatti. Non eccedete nelle spese. Attendete fiduciosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, propositi e intenzioni. Se possibile con la massima sincerità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la dolce metà siete degli zuccherini. Coronate un bel sabato con un romantico invito a cena.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete gli strumenti giusti per valutare, con sano realismo, le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. A voi la scelta impegnativa, ma necessaria, se favorire oppure ostacolare una rivoluzione in amore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potrete intervenire con successo in una questione professionale che sembra stagnante, purché non tradiate la fiducia chi vi ha sostenuto. Con un po’ di tolleranza, riuscirete a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi verrà offerta una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riuscirete a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Aspetti energici sostengono la Bianca Signora in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi cambiamento desiderato. Privilegiato il lavoro garante di evoluzioni. La Luna e Urano rendono l’azione equilibrata, la capacità d’interazione alta, il pensiero lucido e sensibile.