Cancro, sarà più facile porre rimedio a una questione spinosa: l'oroscopo di domani, giovedì 1 agosto

Con la Luna in congiunzione, la sensibilità si esalta: sarà più facile porre rimedio a una questione spinosa, affidandovi in toto alle vostre intuizioni. Dovrete valutare alcune proposte che comportano cambiamenti: il successo futuro richiede coraggio.

Avete più volte accusato il partner di non badare ai vostri bisogni, ma oggi i segnali che riceverete sono convincenti e lasciano ben sperare. Prendere in considerazione le idee dei collaboratori favorisce l’armonia all’interno del vostro ambiente.

La Luna in Cancro è un buon alleato per svolgere mansioni domestiche, sbrigare impegni, viaggiare. Entourage collaborativo, tutto procede con ordine. Qualche nuvola nelle relazioni verrà soffiata via dalla vostra dolcezza e da una serata spensierata.

Risultati inconsistenti per quei progetti che invece richiedono concretezza: purtroppo oggi la Luna in Cancro non depone a vostro favore. Le difficoltà organizzative giocano un ruolo decisivo: riuscite a cavarvela, ma con un po’ di affanno.

Leone. 23/7 – 23/8

Venere vi fa l’occhiolino: qualcuno sembra indifferente al vostro fascino, ma in realtà non vede l’ora che voi facciate il primo passo. Maggiore premura nella coppia evita gran parte dei malumori. Provate a condividere qualche attività.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete scivolati nella tristezza per una rottura sentimentale o un problema di lavoro, cercate riparo in famiglia, troverete ciò che vi serve. Un occhio clinico sulla gestione delle spese potrebbe darvi l’idea giusta per migliorare il bilancio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un banalissimo imprevisto non dovrebbe incidere più di tanto, a maggior ragione, se potete contare su una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di soppesare aspettative, propositi e intenzioni, e di farlo con la massima sincerità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli influssi benevoli lunari sono miele per l’umore. Vi sentite d’animo leggero, particolarmente aperti agli altri e disposti all’allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito per recuperare un affetto che si è affievolito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli strumenti adatti per valutare con realismo le situazioni li avete: ciò che ancora non funziona, con tanta dedizione, si può cambiare. La scelta sta a voi: se volete favorire un miglioramento in amore, dovrete prendere una posizione netta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siete agitati da un progetto che non decolla, la serenità ne risente e con essa le vicissitudini familiari: tutto si supera con intelligenza. Per dare il meglio nella professione, tenete a bada il malumore e procedete spediti per la vostra strada.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sorvolate sugli aspetti prettamente pratici: almeno per una volta, potete permettervi di dare maggiore spazio alla creatività e alla fantasia. Il bisogno di chiarire, nella coppia, dovrà partire dal confessarvi reciprocamente i vostri problemi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una giornata serena, in equilibrio fra impegni e responsabilità. La voglia di sognare è offerta dal vostro miglior sponsor: la Luna in Cancro. Per l’agognata riconciliazione occorre una bella dose di coraggio e soprattutto nessuna titubanza.