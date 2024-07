Panarea, torna il patron di Amazon e arrivano i reali sauditi con i loro lussuosissimi yacht

A distanza di un anno a Panarea, nell'isola gioiellino delle Eolie, è tornato Jeff Bezos, patron di Amazon con la fidanzata Lauren Sanchez. E con loro ci sono Kim Kardashian attrice e modella statunitense e il famoso giocatore di football americano Tony González con sua moglie. Il veliero Koru, è lungo 127 metri, largo 16 e ha tre alberi. Si tratta del secondo yacht più grande al mondo. La mega imbarcazione ha un valore stimato di 500 milioni di dollari. Un gioiellino con a bordo 40 marinai e un costo annuo operativo di 15 milioni di dollari.

Ma non è finita: c'è anche Abeona di 76 metri sempre del patron di Amazon. È di supporto al suo mega yacht a vela. Lo utilizza per trasportare moto d’acqua, barche più piccole, auto di lusso e l’elicottero della fidanzata, Lauren Sanchez. Un vero e proprio garage galleggiante da 100 milioni di dollari. Uno dei motivi principali per cui il terzo uomo più ricco al mondo – secondo la rivista Forbes – ha acquistato lo yacht ombra è che la sua fidanzata e futura moglie, pilota di elicotteri addestrato, potesse far atterrare il suo Airbus ACH-135 quando si trova in mare poiché Koru pur essendo più grande, non ha una propria piattaforma di atterraggio. Abeona, è stata costruita in un cantiere navale a Vlissingen, nei Paesi Bassi.