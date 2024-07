Se non siete ancora andati in vacanza, è ora di preparare le valigie: l'oroscopo di oggi, mercoledì 24 luglio

La sicurezza in voi stessi deve essere dosata con attenzione per non rischiare di sconfinare nell’arroganza. La giornata scorre positiva. Diverbi e gelosie surriscaldano il rapporto di coppia. Sappiate controllare le reazioni d’impulso.

Un invito allettante e inaspettato riuscirà ad allietare l’atmosfera. Concedetevi tutto il tempo per organizzarvi senza ripensamenti. Controllate le scadenze dei documenti personali per non incorrere in sgraditi inconvenienti.

Non potrete rifiutare la proposta che verrà da un caro amico. Dopotutto siete estremamente socievoli, la compagnia per voi è essenziale. Alleggerite il peso di questo caldo mercoledì d’estate, programmando un weekend divertente.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete persone che non negano un aiuto, neanche se vi viene chiesto da chi non gode della vostra amicizia. Agite di testa e non solo d’istinto. La vostra attività vi assorbe molto e vi prende gran parte del tempo, ma vi darà ottimi risultati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Attenzione e cura per l’ordine e la pulizia quasi ossessive vi rendono oggetto di ironia da parte degli amici, ma non della vostra famiglia. Potete rallentare il ritmo di lavoro, si avvicina la fine del mese e i vostri compiti sono a buon punto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il denaro per voi non è un problema, producete guadagni soddisfacenti proporzionati alla qualità e all’intensità dell’impegno profuso. La vostra rete di amicizie è talmente vasta e voi così benvoluti da non avvertire mai la solitudine.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra mente riflessiva e pianificatrice è sempre pronta nei momenti di emergenza, riuscirete a superare un inconveniente con astuzia. Vi trovate a vivere due aspetti del vostro carattere che entrano in contrasto: generosità ed egoismo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dissapori in famiglia dove chi vi ama vorrebbe esservi di aiuto, ma il vostro orgoglio non ne vuole sapere: gestite le reazioni un po’ esagerate! Alcuni ostacoli sembra possano rallentare la vostra corsa professionale, ma non vi fermerete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per voi segno di Terra, è arrivato il tempo di raccogliere i frutti di ciò che avete seminato con tanta dedizione, ne sarete ricompensati. Condividete le vostre serate con gli amici di sempre e saranno anche favoriti i nuovi incontri.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se non siete ancora andati in vacanza, è ora di cominciare a preparare mente e corpo per un momento così tanto atteso. Definite il budget per le spese. Vi sentite sempre pronti a tendere una mano a un amico in difficoltà: oggi ne avrete l’opportunità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il tempo per terminare il progetto di cui vi occupate sta per scadere, dovete quindi concentrare tutta l’energia che avete senza distrazioni. Ci sarà chi vi chiederà una consulenza o un parere e per voi sarà molto piacevole essere di aiuto.