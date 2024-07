Scorpione, riuscite a incastrare tutto nel migliore dei modi: l'oroscopo di oggi, martedì 23 luglio

Vi ritroverete a dover correre dietro ai molteplici impegni odierni, ma non vi mancheranno le energie e la voglia di concludere tutto. Una riunione familiare si avvicina. Sarà una buona occasione per rivivere racconti e ricordi passati.

Avreste bisogno di riposo fisico e mentale, ma ancora non è arrivato il momento giusto. Fate movimento o sport per scaricare le tensioni. Chi gode di una relazione stabile sentirà il bisogno di aggiungere un pizzico di pepe in più!

Il vostro cuore va più veloce e sicuro delle vostre finanze. Per tale ragione, siate oculati nelle spese e godetevi invece il lusso di essere amati. In questo martedì il tempo vi sarà nemico, avete quindi bisogno di maggiore concentrazione.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete una certa tendenza ad annoiarvi, perciò siete sempre in cerca di nuovi stimoli e sensazioni. Il rischio è di avere troppe idee confuse in testa. Un incontro professionale vi farà riflettere sul vostro operato, non dovete uscire dagli schemi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Prima di dire o di fare qualsiasi cosa, vorreste delineare con precisione un quadro completo della situazione: prestate attenzione ai dettagli! Siete convinti di non possedere un buon rapporto con le emozioni, usate troppa razionalità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avvertirete stanchezza e vulnerabilità, e ogni azione vi sembrerà pesante come un macigno. Pazientate! Forze ed energie torneranno presto. Rinunciate alla pausa del pranzo per recuperare, nel pomeriggio, del tempo utile per rilassarvi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete degli ottimi pianificatori, riuscite a organizzare e a incastrare tutto nel migliore dei modi possibili. Tutto gira proprio come piace a voi. La linearità della giornata viene disturbata da un problema che vi sarà comunicato al telefono.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non vi sentite pronti per giudicare una nuova conoscenza, la sensazione che non sia sincera e che possa essere manipolatoria vi infastidisce. Dovrete organizzare un piccolo evento in pochissimo tempo, ma tranquilli, c’è chi crede in voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi farete coinvolgere attivamente nella vita familiare, promuovendo un ambiente accogliente e stimolante. Solidi legami basati sulla fiducia. Se siete in attesa di un premio o una promozione, le circostanze saranno favorevoli per ottenerlo.

Acquario. 21/1 – 19/2

È un buon momento per potervi esprimere in piena libertà nel vostro lavoro. Avete la fiducia di un superiore e il rispetto dei colleghi. Le tensioni in amore sono frutto delle vostre reazioni eccessive che sfogano come un temporale.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel vostro segno dal pomeriggio sarà in quadrato a Marte. Fortunatamente è un transito veloce, ma porterà irritabilità e tensioni. Non agite d’impulso nel timore dei giudizi altrui e non siate troppo critici con chi vi circonda.