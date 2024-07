Capricorno, se siete innamorati rafforzerete fiducia e intimità nella relazione: l'oroscopo di oggi, giovedì 18 luglio

Fra doveri e piaceri, sarete portati a riflettere sulla vostra tendenza alla rinuncia. Fate un elenco delle priorità e godetevi le opportunità. Ultimate un progetto per il quale credevate di avere più tempo. È ora di concludere, non rimandate!

La Luna in opposizione a Giove può essere un aspetto positivo che vi farà sentire utili nei confronti di chi avrà bisogno di voi. Il desiderio di libertà e di non ricevere pressioni in amore potrebbe creare alcuni dissapori.

Leone. 23/7 – 23/8

Non sarà facile rispettare gli appuntamenti presi. In questa giovedì sarete assorbiti totalmente da impegni di lavoro, dovrete pazientare. Giornata in cui il vostro umore si manifesta discontinuo, il malumore si alterna all’allegria.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vostra costanza nel seguire passioni e desideri vi conduce verso la meta. Continuate ad avere fiducia in voi stessi e ascoltate un amico. È il caso di formalizzare un legame, dimenticando vecchi rancori e gelosie. Fate chiarezza!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete famosi per il vostro buongusto e per il piacere delle cose belle e di stile. In occasione di una ricorrenza, non esagerate con le spese. Se la vostra storia d’amore non funziona come dovrebbe, non esitate a dire come la pensate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Darete dimostrazione di grande correttezza e onestà in una questione personale, dove, malgrado tutto, verrete coinvolti. Vi sentirete fieri. Nonostante non vi siate svegliati al massimo delle forze, porterete a termine i vostri impegni.