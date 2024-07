Bilancia, astenetevi dai giudizi se vi chiedono un parere: l'oroscopo di domani, venerdì 19 luglio

Quello che per gli altri è una stupidaggine, per voi può costituire un dramma. Provate quindi a guardare le cose da una diversa prospettiva. Vi sentirete più propensi a incontri e vita sociale, approfittate e godetevi questo bel momento.

Avrete bisogno di essere più concreti e di rispettare le esigenze altrui. Non tutti vorranno adattarsi al vostro modo di vedere le cose. Le reazioni di rabbia e le incomprensioni vi faranno riflettere di più sul vostro comportamento.

Eccovi al tanto atteso fine settimana. Accantonate tutto ciò che non avete terminato, compresi i pensieri molesti e gli impegni indesiderati. In questo mese che sta passando veloce, la buona salute continuerà a rendervi forti e vigorosi.

La vostra disponibilità nei confronti delle esigenze e delle richieste del prossimo rischia di far finire nel dimenticatoio le priorità personali. Tornerà alla mente il ricordo di un evento passato che ha un importante legame con il presente.

Non trattenete le emozioni sia positive sia negative dentro di voi, per gli altri siete poco comprensibili e questo non vi favorisce. State vivendo una relazione? Cercate di capire, se è solo basata sulla chimica o c’è anche profondità.

Vi verrà chiesto un parere in merito a una questione di carattere personale. Astenetevi dai giudizi e tenetevi, con diplomazia, sul generale. Momento in cui sarete stanchi e annoiati, per voi tutto deve sempre essere vissuto al massimo.

Il vostro segno è governato da Mercurio che opera attraverso la comunicazione e la riflessione, ma voi avete bisogno comunque di conferme. Avrete un buon incontro con un collega che ancora non conoscete bene. Vi stupirà in positivo.

Il sole caldo dell’estate vi infonde un forte desiderio di spazi aperti nella natura e di libertà. Regalatevi un po’ di tempo solo per voi. Grande vitalità e impiego di tutte le energie vi costano una stanchezza profonda, recuperate in serata!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il transito della Luna in quadrato a Nettuno condurrà la mente lontano dalla realtà. Per ora evitate di prendere decisioni importanti. Non fatevi condizionare da abitudini e pregiudizi, lasciate libera la mente, ma restate saldi a terra.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna entra nel vostro cielo con un transito veloce, che vi darà la possibilità di esprimervi sotto ogni punto di vista: lavoro, amore e amicizie. Organizzate questo weekend, concedendo del tempo a voi stessi e alle persone che più amate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se non vi sentite tranquilli economicamente, fate un esame approfondito e di conseguenza agite, per risolvere l’instabilità che vi tormenta. Se ancora non avete goduto delle vacanze estive, cullatevi nel sogno di quelle che verranno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il piacere di piacere vi porta sempre a voler essere al centro della scena. Accorgetevi di chi non gradisce essere messo in secondo piano. Le incomprensioni di chi è in coppia si appianeranno con un po’ di pazienza e diplomazia.