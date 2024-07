Oroscopo della settimana: Toro, l'estate vi spinge alle relazioni sociali

Sarete in pace con voi stessi ed è quello che più conta per voi. Ne guadagnerà la salute. Le giornate scorrono piacevoli e piene di fiducia.

Siate pieni di gioia, è il vostro momento. Adesso avete la mente sgombra, dopo avere preso decisioni importanti. E l’allegria alberga in voi.

L’estate vi rinvigorisce e soprattutto vi spinge alle relazioni sociali. È la settimana ideale per scoprire nuovi luoghi e nuovi amici. Arrivano momenti da trascorrere in compagnia.

Meglio attendere per prendere decisioni importanti, i cambiamenti recenti devono ancora essere metabolizzati. I dubbi percorreranno la vostra mente.

Oroscopo della settimana, dall'8 al 14 luglio 2024, secondo Oscar. Previsione settimanale per tutti i segni dello Zodiaco

Vergine

Vi attende una settimana di calma... non apparente. Ma nonostante la scorrevolezza lineare, non c’è tempo per la noia. Anzi, sono possibili anche piacevoli sorprese.

Bilancia

Le stelle vi guardano con occhio benevolo e nonostante i tanti momenti impegnativi vi garantiscono serenità e relax. Da vivere con la giusta consapevolezza: ve lo siete meritati.

Scorpione

Sarete chiamati a fronteggiare qualche burrasca inattesa, ma riuscirete a uscirne indenni grazie alla vostra consueta ragionevolezza. L’obiettivo è evitare di farsi bloccare dai dubbi.

Sagittario

Siete in una fase di estasi. Sarà giusto approfittarne per fare un’analisi di quanto avete fatto e pianificare al meglio i prossimi passi. Per evitare future instabilità.

Capricorno

Sarete carichi a mille: la giusta energia da sfruttare nel lavoro, ma da calibrare nei rapporti interpersonali. Per non rischiare di bruciare ogni buona intenzione, sempre meglio riflettere bene.