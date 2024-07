Leone, tutto quello che fate vi riesce bene e vi sentite forti: l'oroscopo di domani, sabato 6 luglio

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 6 luglio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Credete talmente nei vostri ideali da non accettare le opinioni contrarie. Questo potrebbe causarvi difficoltà nel collaborare con gli altri. Il pianeta che vi governa è Marte. In questo sabato tenete a bada le vostre eccessive reazioni. Toro. 21/4 – 20/5 Chi di voi è in famiglia apprezzerà ancor più il calore dei propri cari. Avrete voglia di condivisione e di progetti, e riceverete affetto. Vi assiste una grande tenacia nel lavoro, ciò che risulta pesante per altri è per voi motivo di stimolo. Gemelli. 21/5 – 21/6 La tendenza a non valutare con obiettività la vostra situazione economica vi porta a eccedere nelle spese, rischiando acquisti compulsivi. Sarete incostanti nell’attività sportiva: ciò vi farà oscillare da momenti intensi ad altri di pigrizia. Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna nuova nel vostro cielo vi regala una bella carica di fiducia e autostima, disponibilità nei confronti degli altri e intensità di emozioni. Avrete il desiderio di armonia e della presenza della persona amata, che verrà subito esaudito.

Leone. 23/7 – 23/8 Accade che non date ascolto alle richieste dei familiari e che questo atteggiamento venga interpretato come scarso interesse. Siate più accorti! Tutto quello che fate vi riesce bene e vi sentite forti e vincenti, ma controllate le vostre reazioni. Vergine. 24/8 – 22/9 Avrete ancora per qualche giorno Venere in Cancro. Chi è in coppia si sentirà compreso, per i single sarà facile attirare persone romantiche. L’impegno e la serietà che state mettendo nel lavoro pongono buone basi per risultati futuri. Bilancia. 23/9 – 22/10 Fate attenzione a non alzare troppo il tiro nella carriera. Potreste passare per egocentrici che peccano di superbia. Siate più modesti e pazienti. Chi vi vuole bene ha bisogno di maggiori cure e di un tempo migliore da condividere con voi. Scorpione. 23/10 – 22/11 Tante idee in mente, nuovi programmi e una proposta da non sottovalutare. Tutto sembra arrivare con uno strano tempismo, siete in pista. Piccoli e banali dissapori in famiglia vi daranno modo di riflettere sul vostro comportamento.