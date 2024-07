Ariete, le delusioni possono aprire le porte a nuove e migliori opportunità: l'oroscopo di domani 3 luglio

Oroscopo Barbanera di oggi, martedì 2 luglio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

«Non tutti i mali vengono per nuocere» è il motto che vi aiuterà a capire, come le delusioni possono aprire le porte a nuove e migliori opportunità. La pazienza non fa proprio parte di voi, ma oggi questa qualità vi porterà degli ottimi risultati.

Toro. 21/4 – 20/5

Non tutto va come desiderate, provate quindi a guardare le cose in prospettiva. Il vostro spirito riflessivo vi aiuterà a uscire dallo stato ansioso. Se siete in coppia, passerete alcune ore in armonia, la forte sintonia vi accompagnerà in serata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna è entrata nel vostro cielo, e questa posizione potrebbe donare stimoli, ma anche lievi incertezze già esistenti nella vostra natura. La giornata porta stanchezza mentale, troppe idee e pensieri che si accavallano nella mente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il pianeta che vi domina è la Luna: per questo la vostra sensibilità è spesso eccessiva. Avete l’inclinazione a dare troppo peso alle contrarietà. Sarete piuttosto pensierosi, poco propensi a concedere spazio a occasioni leggere e divertenti.