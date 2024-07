Bilancia, il potere di seduzione vi porta a commettere passi falsi: l'oroscopo di domani, martedì 2 luglio

Desiderate vivere un rapporto costruttivo basato sull’intesa mentale. Amate parlare ed essere ascoltati. I risultati arriveranno in breve. Il lavoro non sarà soltanto impegno, ma anche piacere di condividere idee e professionalità.

Siete governati dal pianeta Venere, i piaceri della vita sono fondamentali per voi: afferrate quindi l’occasione per godere di ciò che vi circonda. A volte la vostra lentezza potrebbe essere confusa con la pigrizia o la scarsa concentrazione.

Siete governati da Plutone e da Marte, il potere di azione che possedete vi sarà utile in seguito in una situazione nella quale vi ritroverete. Dovete fare i conti con le vostre preferenze alimentari che non sono, per la salute, la migliore scelta.

Vi troverete a dover dare spiegazioni in famiglia, riguardo un vostro comportamento che ha portato disagio e urtato le sensibilità altrui. La giornata sarà per voi fitta di impegni e di responsabilità che affronterete con grande energia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le ore sembrano non bastare mai a chi, come voi, ha in programma troppe cose da fare per mettere a tacere la propria coscienza. Il cielo azzurro, il sole e il calore dell’estate vi portano, con il pensiero, lontano dalla realtà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mercurio e Venere in quadratura donano leggerezza e la voglia di socialità, ma non dovreste essere troppo rigidi, pena dissapori e malumori. Non accettare l’opinione altrui, schierandovi come i paladini della verità, non vi fa onore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Questo sarà un martedì all’insegna dei programmi futuri: lasciatevi guidare dalla vostra fantasia! Siete maestri nell’organizzazione. La Luna in trigono con Plutone vi darà emozioni intense, da condividere in maniera profonda.

Pesci. 20/2 – 20/3

La vostra testa viaggia molto più veloce delle parole, i vostri piedi camminano a un metro dal suolo. Scendete a terra per guardare la realtà. Siete passionali, le vostre storie d’amore sono potenti, ma attenzione a non ferire chi crede in voi.