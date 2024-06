Panarea e Filicudi, i carabinieri nelle scuole e gli studenti visitano la caserma della compagnia di Milazzo

Si sono conclusi, almeno per quest’anno scolastico, gli incontri organizzati dall’arma dei carabinieri in favore degli istituti scolastici, nell’ambito dell’impegno per diffondere la «Cultura della Legalità» e sensibilizzare i più giovani su tematiche di grande attualità come il bullismo e cyberbullismo e altri fenomeni di devianza giovanile, materie in cui l’arma è da sempre in prima fila per prevenire condotte rischiose.

I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno incontrato alunne ed alunni delle scuole primarie presenti nelle piccole isole di Panarea e Filicudi. Il capitano Andrea Maria Ortolani, comandante della compagnia, in qualità di relatore delle conferenze, ha illustrato ai ragazzi in modo semplice, ma molto efficace «i punti cruciali di quello che non è ormai più solo il manifestarsi di atti di bullismo o di semplice prepotenza su chi è più debole, ma assume contorni più gravi nel momento in cui, passando in rete o sui social, tende a dare un’illusione di impunità. Alcune informazioni molto importanti su un uso consapevole e attento della rete, spesso utilizzata senza adeguata conoscenza dei rischi, nonché l’invito a non restare in silenzio davanti a situazioni vissute o di cui si è a conoscenza».